Gesto de esgrimistas

Primero, Flavia Mormandi publicó que renunciaba a su terna por el Olimpia de Plata porque entendía que tenía compañeros que tuvieron un mejor año y que no habían sido incluidos. Después, se conoció la baja de Felipe Saucedo, aunque su renuncia fue en privado. La solicitud para no ser tenidos en cuenta para las ternas sorprendió al Círculo de Periodistas Deportivos (CPD), ya que es la primera vez que un atleta se pronuncia en desacuerdo públicamente por la elección de los deportistas más destacados.Cuando algún deportista tuvo alguna diferencia con esta premiación, simplemente eligió no participar de la ceremonia. Ante este escenario es que el CPD tomó nota del reclamo, asumió su error, y junto con María Belén Pérez Maurice sumó a Jesús Lugones, que finalizó sexto en espada en el último Mundial de Alemania, y a Pascual Di Tella.