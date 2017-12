Boudou dijo que lo obligaron a posar

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Al declarar como testigo, el ex vicepresidente Amado Boudou insistió ayer en que al ser detenido en su departamento de Puerto Madero fue obligado por la Prefectura Naval a posar para unas fotos, las que luego se filtraron a la prensa. "Mientras esto sucedía la persona que estaba a cargo iba recibiendo llamadas telefónicas y mantenía conversaciones relativamente cortas y secas, es como que respondía sí o no, no charlaba, sino que contestaba lo que para mí eran indicaciones u órdenes", sostuvo Boudou.El ex presidente del Senado fue trasladado desde el penal de Ezeiza para declarar en los tribunales de Comodoro Py ante el juez federal Sebastián Ramos por la filtración de las imágenes de su detención en su casa de Puerto Madero el 3 de noviembre pasado por orden del magistrado Ariel Lijo. Señaló que a las 6:30 de ese día personal de Prefectura se presentó en su departamento, en el que además estaban su pareja y su suegra."La persona que conducía la situación me dijo que eran órdenes y que tenía que ser así, que tenía que filmar", resaltó en alusión a Diego Fiorotto, quien estuvo al frente de la detención en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.Según explicó Boudou, quien comandó el operativo generó una "tensión gratuita" durante el allanamiento y detención: indicó que esa persona por momentos recibió varios llamados que lo pusieron "nervioso" y "parecía que le estaban metiendo mucha presión"."En un momento, le digo a quien dirigía el procedimiento que hacía mucho calor, pregunto si puedo abrir la ventana y me contesta que no, porque no quería que haya ninguna foto de periodistas", relató el ex vicepresidente.Después, recordó que los prefectos eligieron un lugar para sacarle una foto esposado y señaló que eso fue "totalmente intencional".