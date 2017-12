El Ford Fiesta 2018, ya está disponible en Argentina

Luego de ser presentado en Brasil, el Ford Fiesta 2018 ha llegado a la Argentina para iniciar su comercialización. Justamente será importado únicamente desde el país vecino.Si bien se aguarda una nueva generación, ya se encuentra disponible un restyling del Ford Fiesta 2018 Kinetic Design que ya conocemos en nuestro mercado. Las últimas modificaciones destacadas que había recibido este vehículo datan del año 2013.El rediseño del Ford Fiesta 2018 se ha focalizado sólo en la sexta generación del hatchback, manteniendo el KD Sedán tal cual está. Es un vehículo que compite dentro del área de los compactos como el Honda FIT, Peugeot 208, Fiat Argo, entre otros.Los cambios que se observan en el Ford Fiesta 2018 son en la parte delantera, con una renovada parrilla con silueta cóncava, similar a la del modelo europeo. También modifica el diseño de los faros antiniebla y estiliza las ópticas, agregando LEDs para la versión Titanium. Asimismo, tanto en la parte lateral como en la trasera no se observan variantes con respecto a su antecesor.Por otra parte, en cuanto al propulsor, mantiene el motor Sigma 1.6 de 16 válvulas, que eroga 120 CV a 6000 rpm y un par máximo de 152 Nm a 4200 vueltas. Este se encuentra asociado a una caja manual de cinco velocidades o automática de 6 marchas, según el nivel de acabado y la tracción delantera.Ford también conserva la estética en el habitáculo, ofreciendo tapizados de tela para las versiones S Plus, SE y SE Plus; y de cuero para la Titanium.Mientras que la actualización más importante la recibió el sistema multimedia, que ahora incorpora Sync3 desde la versión SE con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.Más elementos que equipa el Ford Fiesta 2018, en este caso en materia de seguridad, son controles de tracción y estabilidad, sistema de frenos ABS, anclajes ISOFIX, barra estabilizadora y airbags delanteros para todas sus versiones. (Fuente: Conduciendo.com)