"Juani" Canela gritó CAMPEON!!!

La ventaja era clara, pero de ninguna manera definitoria. Y no era cuestión de gastar a cuenta, más allá del aval que le otorgaban los números como para afrontar la última carrera del año con tranquilidad."Juani" sabía que no debía apartarse de esa estrategia. Pero de todos modos, el trabajo no resultó sencillo en la final, aunque siempre pudo controlar una situación que habría de transportarlo hacia la obtención del título.La final del TS 1800 empezó muy complicada para la mayoría. El toque entre José Ignacio Bailone y Andrés Cief en la frenada de la horquilla, involucró a varios pilotos, entre ellos los dos candidatos al título, Juan Ignacio Canela y Luciano Bucci.El rafaelino, luego de ser tocado en el tren posterior de su Clio, que se llegó a levantar, se pudo reacomodar enseguida, pero resignó algunos lugares, para ubicarse décimo. Por su parte, el de Villa Gobernador Gálvez, entre tantos revoleos, se quedó sin la puerta izquierda en su Trend.Lucas Tedeschi, con otro Trend, aprovechó para treparse a la punta, que ya no abandonaría hasta la bandera a cuadros. Bucci escaló hasta el segundo lugar, pero sin inmutarse, Canela se mantenía en una posición expectante, que le alcanzaba para coronarse.El abandono de Bucci, a una vuelta del final, no cambió la escena. "Juani", en ese último tramo, ascendió hasta el quinto puesto, en una carrera que ganó Tedeschi, pero que lo tuvo al piloto local festejando a lo largo de un giro interminable, con saludos que se renovaban a cada metro.El arribo a los boxes se hizo desear. El tiempo se dilató lo suficiente como para que su gente pueda acercarse al sector destinado al ingreso de los autos. Allí, "Juani" estuvo un rato largo en el sofocante interior del Clio, que recién se decidió a dejar cuando la inmensa felicidad de su gente era desbordante.Hubo abrazos y lágrimas. Nadie faltó a la cita en un escenario con muchísima historia, que sirvió de marco a la consagración de Juan Ignacio Canela.El que lamentablemente no pudo disfrutar de esa satisfacción es Maximiliano Andreis, el otro rafaelino que llegaba muy bien posicionado en el certamen, en este caso del Turismo Fiat Santafesino.Aún más, luego de adjudicarse su respectiva serie, que lo dejó en soledad como líder. En la final, largando desde la tercera ubicación, no pudo sostenerse entre los de adelante, y cuando todo hacía pensar que la lucha por el campeonato lo tendría como protagonista junto a Abel González, apareció sobre el final, en espectacular avance, Hernán Fenoglio, para conseguir el título. La carrera, atractiva en todo momento, fue ganada por José Luis Costamagna.En las otras categorías se coronaron Horacio Fernández (bicampeón en Fiat 600 TS), Alfredo Esterkin (en Fórmula 3 Santafesina con un auto del equipo MR Racing de Rafaela) y Hernán Buchholz (con un Falcon en TC 4000 SS).Así terminaron las cinco finales disputadas ayer en el Car Show Santafesino, en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo local:1º Horacio Fernández, en 17m13s611, a un promedio de 127,475 Km/h; 2º Nicolás Aimar a 9s489; 3º Luis Cifre a 9s550; 4º Javier Melidoro a 19s625; 5º Federico Sabá a 21s831; 6º Mauricio Luciano a 22s440; 7º Joel Montú a 25s962; 8º Jonatan Fux a 34s116; 9º Joaquín Del Pino a 36s075; 10º Sebastián Grosso a 1 vuelta y 11º Marcos Menossi a 1 vuelta.1º Alfredo Esterkin, en 14m39s742, a un promedio de 149,771 Km/h; 2º Juan Carlos Polini a 752 milésimas; 3º Ricardo Coronel a 1s135; 4º Kevin Crucci a 2s428; 5º Renzo Testa a 2s448; 6º Daniel Illanes a 11s375; 7º Esteban Zuberbühler a 11s393; 8º Adrián Melnyk a 13s449; 9º Felipe Granata a 16s843; 10º Franco Bosio a 26s545... no clasificó Fabián Mainero.1º José Luis Costamagna (Duna), en 23m59s716, a un promedio de 122,024 Km/h; 2º Hernán Fenoglio (128) a 1s392; 3º Cristian Garbiglia (Uno) a 2s035; 4º Lucas Salvatierra (Uno) a 2s769; 5º Franco Lutri (Uno) a 2s834; 6º Abel Sánchez (128) a 2s957; 7º Maximiliano Andreis (Uno) a 5s709; 8º Luciano González (Uno) a 5s917; 9º Federico Domínguez (Uno) a 14s781; 10º Juan Pablo Demonte (Uno) a 14s909... 14º Máximo Gauchat (Uno) a 16s257... no clasificaron Cristian Vaira (128) y Ricardo Saracco (Uno Way).1º Franco Passarino (Falcon), en 20m50s769, a un promedio de 140,458 Km/h; 2º Fernando Villa (Falcon) a 3s232; 3º Claudio Buchholz (Chevy) a 3s782; 4º Mauro Perassi (Fairlane) a 6s228; 5º Fabio Canciani (Falcon) a 8s579; 6º Héctor Faín (Falcon) a 9s746; 7º Sergio Cheirano (Chevy) a 28s077; 8º Mario Belich (Falcon) a 36s163; 9º Brian Perno (Chevy) a 1s06s686; 10º Daniel Caluch (Falcon) a 1s18s693 y 11º Oscar Garmaz (Falcon) a 1m20s739.1º Lucas Tedeschi (Trend), en 25m46s407, a un promedio de 113,605 Km/h; 2º Ezequiel Bosio (Clio) a 3s124; 3º Agustín Rivera (Gol) a 11s167; 4º Emiliano Urquiza (Clio) a 12s250; 5º Juan Ignacio Canela (Clio) a 14s427; 6º Santiago Trípodi (Kinetic) a 14s871; 7º Adelqui Orazi (Gol) a 14s926; 8º Danilo D'Angelo (Trend) a 15s444; 9º Germán Idáñez (Palio) a 16s303; 10º Andrés Maugeri (Clio) a 24s033... 12º Agustín Bonomo (Gol) a 4 vueltas; 13º Germán Borgnino (Trend) a 4 vueltas... no clasificó Eugenio Mautino (Kinetic).