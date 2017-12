Naidenoff: "se puede avanzar con el desafuero"

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente del interbloque Cambiemos en la Cámara alta, Luis Naidenoff, rechazó ayer que no se pueda avanzar con el desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner "si no hay sentencia firme"."Nosotros no estamos atados a reglas preestablecidas, a esa idea de que si no hay sentencia firme y definitiva no se puede avanzar con el desafuero, eso no es así: (Eduardo) Angeloz fue sometido a desafuero y no tenía sentencia firme", recordó el senador radical, a propósito del desafuero del exgobernador cordobés en 1996, cuando fue despojado de sus inmunidades parlamentarias luego de que él mismo lo promoviera.De todos modos, aclaró que todavía no hay una postura tomada en el oficialismo sobre cómo proceder ante el pedido de desafuero pedido por el juez Claudio Bonadio.En declaraciones a radio Futurock, el legislador radical por Formosa señaló que se tomarán su tiempo para estudiar la causa que involucra a la expresidenta en un supuesto pacto de impunidad que habría beneficiado a los sospechosos iraníes de haber causado el atentado terrorista contra la AMIA.Naidenoff afirmó que dictaminarán "conforme a derecho y con lo elementos que se cuente", y si bien reconoció que el Memorando de Entendimiento con Irán fue aprobado por ambas cámaras, aclaró que el radicalismo había votado en contra."Para nosotros el memorándum con Irán fue siempre un pacto de impunidad. No había razones jurídicas ni políticas para celebrar este pacto. Significó una ruptura del juez natural y de la fiscalía de (Alberto) Nisman que había logrado la imputación y eventual condena a funcionarios del gobierno de Irán", dijo en diálogo con radio 10.