Revuelo insiste por la implementación de las dos ordenanzas antidiscriminatorias

Mauricio Aguilera y Daiana Ribero, de la Agrupación Revuelo, siguen pidiendo la implementación de las ordenanzas 4431/4481 que va en contra de la discriminación y la violencia que sufren las personas trans.Desde Revuelo fueron presentadas cuantiosas argumentaciones, recomendaciones, incluso detallados documentos, notas y planes de trabajo para efectivizar los articulados de las ordenanzas exigiendo a la par la misma responsabilidad a los funcionarios. "Fue aclarado desde un comienzo la importancia de recursos específicos y se plantearon diferencias con la imposición del anterior decreto en 2015, uno que resultó obsoleto ya que cuyas intenciones estaban puestas en frenar los reclamos más que en ofrecer una efectivización concreta de las legislaciones locales", expresan en un comunicado.En tanto, destacan que luego de 6 meses de reuniones el municipio trabajó en la sistematización de todas las sugerencias dejando afuera aspectos muy importantes a los que habían puesto especial relevancia: "la propuesta si bien reconoce la acción inmediata a través de una comunicación telefónica, la misma es a Control Público/GUR, no es gratuita y deja sin seguimiento y acompañamiento a las denuncias, a que se brinde información del proceso o los pasos, al armado de campañas antidiscriminatorias, a la elaboración de un diagnóstico y evaluación serias de la problemática entre otros aspectos", dijeron.En diálogo con LA OPINION, Aguilera dijo que "Castellano nos había prometido un montón de cosas, y cuando asumió nos dijo que iba a crear una oficia de derechos humanos donde iban a abordar este tema. Nosotros venimos a hacer un trabajo social que el Municipio no hace", destacó.Hoy Revuelo está compuesto por 30 personas aproximadamente, donde tienen reuniones permanentes y analizan los casos de violencia en los que muchas veces están envueltos: "yo iría al Municipio todas las veces que fueran necesarias a reclamar por nuestras ordenanzas. Para mí lo violento es la falta de implementación de las medidas, y que una compañera trans se sienta coimeada en una comisaría. No que un funcionario se sienta amenazado", expresó el referente.Por su parte, Ribero destacó que "tenemos una vocación distinta a la de ellos. Nos parece que nos ignoran, que nos desinhibicen, y otras cosas más. Somos nosotros los que estamos poniendo el cuerpo ante situaciones de violencia. Y el Municipio no lo hace porque no implementan las leyes. Es una cuestión del Estado que no actúa", dijo al respecto.Además destacaron que las ordenanzas se aprobaron en el año 2011 "y ya pasaron muchos años y no se hizo nada. Sé que hay un reclamo por parte del Municipio por falta de diálogo y es lo que nosotros denunciamos durante los primeros años. Y en los momentos en los que se generó algún diálogo, las respuestas fueron irrisorias a lo que veníamos planteando, donde se descontextualizó a lo que reclamábamos, el problema y la ordenanza misma. Ya son 7 años que no tenemos respuestas, y desde Revuelo nos hacemos cargo de lo que venimos reclamando. Digo esto porque hubo desde varios medios de comunicación, que enviaron respuestas, demonizando o criminalizando el espacio. Nos fuimos encontrando durante este tiempo con denuncias, problemas en el ámbito laboral o en el mismo ámbito educativo", expresó.Por último destacó que "nosotros terminamos siendo quienes asesoramos y acompañamos a nuestros compañeros y compañeras que son agredidos o maltratados. En definitiva, somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo del Municipio", finalizó.