Volver a Higuaín

El proceso de recambio en la Selección Mayor, parece ser más complejo de lo pensado y no se ciñe tan solo a este ciclo de Jorge Sampaoli; podríamos localizar similares intentos en tiempos de Gerardo Martino, quien ya visualizaba esa necesidad cronológica después de recibir el testimonio de Alejandro Sabella una vez finalizado el último campeonato de Brasil.

Nunca el diagnóstico fue tajante sobre la vida útil de algunos jugadores de esa camada, que a pesar de no tener títulos con la camiseta albiceleste y si, un sinfín de frustraciones, representaban, y lo siguen sosteniendo, el punto más alto del nivel deportivo; por lo tanto, las voces que se han levantado en estos 3 años, reclamando una renovación que refresque motivaciones y objetivos cercanos, en ciertos casos, perdieron autoridad en relación a los hechos.

Martino y Bauza, los técnicos con los cuales Argentina jugo gran parte de las últimas Eliminatorias, amagaron con depurar parcialmente el staff pero, al momento de delinear las listas de convocados para cada partido de la etapa clasificatoria para el 2018, las Copas América jugadas en Chile y Estados Unidos y los encuentros amistosos, se refugiaron en lugares comunes y no tomaron riesgos; hoy donde la expresión “zona de confort”, se cuela en cada comportamiento de nuestra vida de relaciones, también, podría ser atribuible a aquellas cavilaciones que postergaron, reformas que en tiempo y forma, hubieran sido menos traumáticas o controversiales.

La tarea con Ezequiel Lavezzi y Carlos Tévez, fue un poco más sencilla para los entrenadores de turno; ambos campeones Olímpicos, perdieron sustentabilidad a partir de sus rendimientos que se empobrecieron por diversos factores, alguno de ellos vinculados a comportamientos poco compatibles con las responsabilidades a este nivel y otros, a razones meramente deportivas que los llevaran, paradójicamente, a recalar al ignoto fútbol chino para embolsar suculentos contratos, ingresando paradójicamente también, al arcón de los recuerdos.

El caso Higuaín, tiene otras aristas que lo han renovado en la polémica y que por estas horas, lo deja intacto frente a las elucubraciones de todos, en particular, de un técnico, que tomó el desafío con la decisión que no tuvieron sus antecesores, pero que cerrando este 2017, vacila con los mismos argumentos.



POR UN MOMENTO,

MESSI FUE MARADONA

Entre histerias y veleidades, el mito viviente atropella con sus palabras cargadas de insensatez. Con su discurso destructivo ante una millonaria platea global, Diego Maradona despellejó a la selección hace algunos días. Es Maradona: desproporcionado, ocurrente, arrogante, inestable y bravucón. En el otro extremo habita Messi, discreto, prudente, a veces casi ausente. Pero de repente se encuentran con la complicidad del inoportunismo. "Para mí es un jugador fundamental, Higuaín tiene que estar, es uno de los mejores 9 del mundo, lo demuestra en la Juventus", alertó ayer el capitán. Toda la mesa chica venía reclamando la reincorporación de un viejo camarada y se sumó Messi. Nada menos que él, alma y dueño de la selección. Sus palabras no están movilizadas por el veneno de Maradona, pero también incomodan porque pareció una orden. ¿Cómo puede sentirse Icardi, o el que sueñe con jugar de N° 9 si sus compañeros claman por Pipita? Al cuerpo técnico no le agradan estas cruzadas públicas, porque además hace tiempo que los jugadores saben que Higuaín será citado para los amistosos de marzo. Un marco perturbador que lo expone a Sampaoli: si finalmente el entrenador se inclina genuinamente por Higuaín, será imposible desprender su elección de las sospechas. La sentencia popular caerá como un martillo: a Higuaín lo habrán llevado a Rusia los históricos. "Nunca iría a un DT a decirle trae a éste o al otro", también contó Messi. Contradictorio, otro giro bien maradoniano.

Es decir, todas las declamaciones y exposiciones mediáticas, urdidas como nunca antes a manera de estrategìas, demuestran el poco margen de maniobra que los entrenadores de los seleccionados, tienen como para imponer nuevas reglas y nuevos actores.

El perfil goleador de Gonzalo Higuaín no ameritaría discusión alguna sobre su llamado al próximo mundial, se trata de otro fenómeno estadístico sin parangón para el futbol argentino; el Pipita que solo jugó en River una temporada donde anotó apenas 13 goles, cruzaría el Atlántico para dejar una marca invencible en el Real Madrid luego de la gloriosa huella de Alfredo Di Stefano. En la Casa Blanca le puso la firma a 108 goles en 6 temporadas; pero la cosecha no expiró en la capital española; seguiría como quién se autogestiona el carácter de mito, llenando arcos adversarios.

En Napoli y Juventus, clubes vinculados a su pasado inmediato y a su presente activo, metió más de 100 goles en 3 temporadas, alcanzando para la Vecchia Signora, el récord de 38 goles en una temporada y quedar en el bronce como ninguno antes.

Estas cifras que conmueven, Higuaín solo ha sido superado por Maradona y Messi como goleador europeo, condicionan a cualquiera, y a pesar de la poca influencia que ha tenido jugando para el combinado albiceleste en las últimas finales, esa inercia de goles y de consenso interno, lo dejan en las puertas de un nuevo mundial.

Todavía no está confeccionada la lista final, pero ya se sabe que cuando emita Sampaoli la convocatoria para los amistosos de marzo, el referente de área será Higuaín, y por la falta de figuras en su reemplazo efectivo, no habrá demasiado que discutir.