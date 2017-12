Fecha clave para los sunchalenses

Este lunes se disputará la 18ª y última fecha de la segunda rueda de la Zona 3 del Federal A, donde Unión y Libertad jugarán una jornada decisiva para sus aspiraciones futuras. En primer lugar, el Cañonero, que viene de caer 3 a 1 en Concepción, jugará una final por la permanencia ante Atlético Paraná. Será esta tarde-noche desde las 18 en el “Dr. Plácido Tita”, con el arbitraje de Nahuel Viñas (Alcorta) en la última presentación aurinegra en este 2017. Por su parte, Unión, que viene de ganarle sobre la hora como local al Depro 2 a 1, resultado que le dio esperanzas de clasificación a la Fase Campeonato, irá en búsqueda de una victoria en la casa del puntero y ya clasificado Central Córdoba de Santiago del Estero. El encuentro comenzará a las 20 y será controlado por el salteño Federico Guaymas. Para el equipo de Adrián Tosetto, que está a 2 de Douglas, que está cuarto -clasifican los 4 primeros- clasifique, deberá ganar y esperar que el equipo de Pergamino no venza a Defensores en Pronunciamiento.: esta noche, a las 20, Las Parejas vs. Sp. Belgrano, Defensores de Belgrano vs. Gimnasia y Depro vs. Douglas.Central Cba 33 puntos; Sp. Belgrano 27; Defensores de Belgrano y Douglas 25; Gimnasia 24; Unión 23; Depro 21; Las Parejas 20; Libertad 14; Atl. Paraná 13.