Emotivas despedidas y cálidas recepciones para la nueva conformación del Concejo

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - La sesión extraordinaria del día de ayer marcó el cierre de los mandatos de tres concejales, así como también el ingreso de otros tantos al Concejo Municipal, lo que marcará claramente una nueva conformación del mismo, en donde la oposición tendrá una mayoría absoluta, con 6 ediles de Cambiemos y 1 del Frente Progresista Cívico y Social, mientras que el oficialismo local solamente tendrá tres bancas.

La sala de sesiones se colmó de familiares y militantes, tanto de los recién llegados como de aquellos que dejaban sus escaños. También estuvo presente buena parte del Gabinete del Intendente Municipal, Luis Castellano, que compartió la mesa principal de los invitados, junto al Obispo Luis Fernández y al diputado provincial Roberto Mirabella.

La sesión comenzó con un discurso de despedida de Silvio Bonafede, desde la Presidencia. Al igual que lo había hecho el miércoles pasado, marcó la importancia de darle al vecino siempre una respuesta: sea esta positiva o los motivos por los cuales no lo es. Tras lo cual, se procedió a un breve cuarto intermedio en donde los ediles que no renovaban su mandato -la Comisión de Poderes- debía certificar que los papeles de los que iban a jurar después estaban en orden.

El paso siguiente fue que cada uno de los tres ediles que se despedían hicieran uso de la palabra. El primero fue el radical Germán Bottero, quien ayer culminó su cuarto mandato, quien señaló: "llegué feliz al Concejo y así me voy, por la satisfacción del deber cumplido y por haber tomado buenas decisiones. Representaba una dificultad inicial para mi partido el hecho de no presentarme a las elecciones. Pero sabía que había gente que estaba a la altura de las circunstancias. Hoy no solo se renueva mi banca, sino que hay otra banca radical más. Esto no es una jubilación, seguiré trabajando en política", indicó, y destacó la "cantidad y diversidad de los proyectos presentados. Este fue un Concejo muy dinámico". Agradeció a su familia, a los militantes radicales y a Florencia Alvarez (prosecretaría), de quien dijo que será una pérdida muy importante para el Concejo.

Natalia Enrico hizo sí un balance de su gestión: destacó el hecho de haber sido la primer mujer concejal del Socialismo, su "rica experiencia" como vicepresidenta durante las fuertes tormentas del verano, y los proyectos presentados para garantizar el control de las cuentas, los derechos humanos y la calidad de vida. "La coherencia es algo esencial", sentenció y destacó que luchará "porque haya más representantes del Frente Progresista Cívico y Social. Nos puede ir bien o mal en una elección, pero no podemos abandonar los principios. Por eso, le pedimos a Lisandro (Mársico) que continúe con las iniciativas que hemos presentado y que quedaron o bien las que presentaremos", dijo, en lo que pareció una advertencia sobre el accionar del demoprogresista en el futuro de su gestión, para que no se vaya a Cambiemos.

Hizo un análisis de la situación actual del país ("se profundizará lo que ya vimos hasta ahora: la transferencia de ingresos de los asalariados a los sectores concentrados y mayor endeudamiento") y adelantó que, pese a no haber tenido el acompañamiento de la ciudadanía en las últimas elecciones, se deberá redoblar "el objetivo de más progresismo". Agradeció a su familia y, particularmente, hizo un llamado a la reflexión sobre la violencia machista, que tocó de cerca a su círculo íntimo.

Marcelo Lombardo, finalmente, marcó "un cúmulo de sensaciones, muchas de ellas, encontradas". Marcó algunos puntos en común con Bottero: la tranquilidad del deber cumplido, que el balance personal sobre su gestión lo guardaba y que dejaba que la ciudadanía lo hiciera y que tampoco era una jubilación, sino que seguiría vinculado a la política. Agradeció al Movimiento Obrero que lo respaldó, a Luis Castellano y a todo el proyecto político, al bloque de concejales, a Diego y Florencia Alvarez, y a toda la oposición "más allá de algún exabrupto que fue corregido", en referencia a Bonino.

"Yo no estaría aquí si no fuera por Chany Fontanetto", dijo, emocionado. Destacó a su familia y particularmente, a su hija Corina: "siempre fue fuente de apoyo, consulta permanente, consejera obligada de las decisiones más difíciles. Flaca, gracias por acompañarme en estos inolvidables 4 años de trabajo". Y planteó un interesante debate: "cuando un empresario quiere alguien de confianza busca un pariente. Pero un político no puede".

Tras ello, se cumplió con los formalismos de darle un presente a quienes fueron los ediles salientes. Y llegó el momento de la jura de los nuevos concejales.

En la barra, como se denomina el lugar en donde está el público, salieron muchos aplausos para Leonardo Viotti, y algunos abucheos para Raúl Bonino. Sagardoy, Muriel y Pascual fueron recibidos con menor entusiasmo.

Mientras esto sucedía, comenzaron a escucharse algunas intervenciones desde la barra. Si bien se dijo que estaba previsto que el cuarto intermedio se diera luego de la jura, pareció que se apuró un poco para evitar algún escándalo.

Lo cierto es que para la hora de los discursos de los ya nuevos concejales, no estaban buena parte de los invitados. Tampoco el Intendente.

Jorge Muriel dijo que su partido originario lo formó en el valor de la "solidaridad como valor fundamental para entender que la patria es el otro. El más sincero de los orgullos es pertenecer a la fuerza política que representa a quienes más necesitan del Estado", dijo y marcó con anterioridad el recuerdo de Chany Fontanetto, a quien reemplazó en noviembre de 2014.

Leo Viotti, por su parte, agradeció a su familia, su partido y a los vecinos de Rafaela. "Llego con mucha fe y que podamos dar discusiones diferentes. Confío en cada uno de los que forman parte de mi bloque, pero también a todos los demás", señaló y agradeció a Germán Bottero, su mentor en la política.

Marta Pascual, a su turno, también agradeció -como todos- a la ciudadanía y a la familia. "Sin los militantes, no podríamos estar aquí. Agradezco a quienes lo han hecho por nosotros. Me honra ser parte de Cambiemos. Creo que hoy conformamos un bloque que es inédito en cantidad de concejales en Rafaela", dijo y prometió "un diálogo permanente para contribuir al hacer de Rafaela". También destacó la casi paridad de mujeres que ahora conforma el Concejo.

Al igual que Viotti, Alejandra Sagardoy reconoció a Germán Bottero: "cuando empezamos en el 99, éramos un grupo de jóvenes que queríamos llegar al Concejo. Germán fue un compañero, amigo, hermano. Compartiendo muchísimas experiencias. Hemos ganado y perdido, pero siempre aprendimos, respetando la institución del Concejo". También destacó: "tener la mayoría no implica llevarnos todo por delante. Hay que trabajar juntos. Es un nuevo desafío. La gente espera eso de nosotros". Y concluyó agradeciendo a la familia y anticipando que, como prometió durante la campaña, "el Estado tiene tiene que ir a los barrios".

El Concejo ya tiene su nueva conformación. Ahora, quedarán temas importantes por discutir. El Presupuesto es el más urgente: deberán hacerlo antes de fin de año. Pero quedarán otras, como la de Unidad de Control o la de agroquímicos. Pero, para ello, hay un poco más de tiempo.

Los nuevos jugadores están en la cancha. Ahora resta saber qué personalidad adoptará este nuevo Cuerpo Legislativo.