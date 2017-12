Asumen los nuevos concejales y Bonino iría a la Presidencia

Hoy no será un día más en el Concejo Municipal. Es que en la sesión extraordinaria que dará comienzo a partir de las 19 en el sexto piso, muchas cosas cambiarán.En primer lugar, asumirán los nuevos concejales que fueran electos el pasado 22 de octubre, cuando la ola amarilla de Cambiemos arrasó en nuestra ciudad, venciendo con más de un 60%, haciéndole perder un escaño al oficialismo local y dejando sin representación al socialismo. Ahora, el Frente Progresista Cívico y Social estará representado por el demoprogresista Lisandro Mársico.Es así que hoy jurarán por un mandato de cuatro años, hasta diciembre de 2021, Leonardo Viotti, Raúl "Lalo" Bonino, Alejandra Sagardoy y Marta Pascual (Cambiemos), y Jorge Muriel (PJ). De esta manera, el macrismo llegará a las 6 bancas (se les suman Hugo Menossi y Ana Carina Visintini) y el PJ quedará con 3 escaños (el nombrado Muriel más Evangelina Garrappa y Silvio Bonafede).La jornada de hoy también marcará el retiro de tres concejales: Natalia Enrico (PS) -había sido la ganadora de las elecciones de 2013, pero no pudo renovar su banca-, Marcelo Lombardo (PJ) -había logrado su banca detrás de "Chany" Fontanetto y a fuerza de firmeza conceptual y ecuanimidad ganó el respeto de todos sus pares- y Germán Bottero (UCR) -pese a su juventud, quien más tiempo pasó en el Concejo: hoy finaliza su cuarto mandato (99-03, 03-07, 07-11, 13-17)-. Seguramente, habrá un momento especial en la sesión cuando cada uno de ellos haga su discurso de despedida.También será la despedida de Silvio Bonafede de la Presidencia. Bonafede llegó como reemplazo de Daniel Ricotti en 2014 y durante tres años mantuvo el cargo. En los dos primeros años, logró el apoyo del Frente Progresista Cívico y Social para alcanzar ese lugar. Sin embargo, en el último año, los cuatro votos del PJ empataron con los tres del PRO (que siempre presentó una propuesta proponiendo a alguien de su partido para ocupar ese lugar) y el de Lisandro Mársico (FPCyS), dado que sus otros compañeros (Natalia Enrico y Germán Bottero) se abstuvieron. Bonafede debió votarse a sí mismo para seguir en el cargo.Quienes siempre tuvieron el respaldo de todos los concejales fueron Diego Alvarez (Secretario, PJ) y Florencia Alvarez (ProSecretaría, UCR). Pese a las diferencias en la ideología, demostraron su capacidad de trabajo cotidianamente. Ninguno de ellos seguirá a partir de mañana.LAS NUEVAS AUTORIDADESHasta la tarde de ayer, todo se encaminaba para que Raúl "Lalo" Bonino fuera el nuevo Presidente del Concejo Municipal. Pero, las diferencias continuaban en algunos puntos, aun cuando caía ya la tórrida jornada del sábado, momento en que todavía debían darse algunas confirmaciones.Bonino tenía el OK del PRO para ser el candidato y la Unión Cívica Radical se había comprometido a aceptar lo que propusieran los macristas. Otro punto en donde estaban de acuerdo es que la Vicepresidencia 1º quedara en manos del PJ. Seguramente, el oficialismo local hará una propuesta propia, proponiendo la continuidad de Silvio Bonafede en el cargo, para darle continuidad institucional y, sobre todo, partidaria, ante la ausencia del Intendente Luis Castellano, tal como vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo para justificar ese cargo. Si todo se da como se estima, por primera vez desde aquel breve lapso de Don Luis Peretti en 2002, el cargo de Presidente del Concejo volverá a estar en manos de la oposición.Lo que también quedaba en claro por parte de Cambiemos era un acuerdo al que habían alcanzado en el comienzo de las negociaciones: si la Presidencia es del PRO, la Secretaría es de la UCR. En las últimas horas de la tarde de ayer, aún no había nombres para este cargo.La Vicepresidencia 2º es uno de los lugares en donde continuaban las incógnitas. Es que había diferencias en Cambiemos. Algunos entendían que le correspondía al Frente Progresista Cívico y Social, para que todos los bloques tuvieran una representación en las autoridades del Concejo. Otros, en cambio, miraban los resultados de octubre y no veían allí una respuesta a ese planteo y por ello justificaban que fuera de no solo Cambiemos, sino del PRO.Un análisis similar se daba con respecto a la Prosecretaría. Algunos entendían que le correspondía al PJ, por ser la segunda fuerza más votada en las elecciones de octubre. Otros, volvían a mirar la planilla y centraban sus ojos en el 60% obtenido por Cambiemos. Ayer se especulaba con que fuera una mujer, específicamente del PRO, cuyo nombre no trascendió. Si no aceptaba la propuesta, irían con alguno de los secretarios de los concejales, que ya conocen el paño. Durante las negociaciones, el Frente Progresista intentó quedarse con ese cargo. Sin embargo, sus pedidos fueron rechazados.¿Y el PJ, a todo esto, qué piensan? Silenzio stampa. "No sabemos nada, siguen las negociaciones. Lo que ahora es seguro, puede cambiar en un instante. Esto será como siempre: se resuelve a horas de la sesión", dijeron, escuetamente.Lo seguro es que desde hoy cambiará la correlación de fuerzas en el Concejo Municipal. Si antes era necesario el diálogo para la gestión de Luis Castellano, ahora será imprescindible: la oposición (Cambiemos más Frente Progresista) alcanza la mayoría absoluta, que le permite, entre otras cosas, ratificar ordenanzas que fueran vetadas por el Intendente.Una nueva etapa en la vida institucional de Rafaela comienza: como ciudad podemos demostrarle al resto que podemos tener una convivencia política acorde con nuestros deseos o caer en las zancadillas permanentes que impiden el avance general.