El gran apagón afectó centro-norte provincial

El informe oficial del gran apagón que sufrió gran parte de la provincia desde poco después de las 23 del viernes, y que se extendió por espacio de una hora -cuando comenzó a restablecerse el servicio-, afectó a nuestra ciudad de manera total, entre otras localidades de un importante área.Según el parte informativo distribuido desde Información Pública de la provincia, la causa del apagón se produjo por desperfectos en la estación de alta tensión ubicada en la localidad de Santa Tomé, propiedad de Transener.La información oficial sostiene lo siguiente: "Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, las estaciones transformadoras del sistema eléctrico provincial ubicadas en el centro-norte dejaron de recibir el abastecimiento habitual de energía."La Empresa Provincial de la Energía informa que este viernes, a las 23:03, se registró una falla en equipamiento de alta tensión de la estación transformadora Santo Tomé, propiedad de la transportista en extra alta tensión Transener, estación ubicada sobre la autovía 19, kilómetro 8, jurisdicción de Santo Tomé. Esta situación provocó que las estaciones transformadoras del sistema eléctrico provincial ubicadas en el centro norte, excluyendo el departamento General Obligado, dejaran de recibir el abastecimiento habitual de energía, generando la interrupción del servicio en esa región. El corte, a esa hora, fue de más de 400 MW y también afectó a la costa este de la provincia de Entre Ríos. La extensión geográfica es compatible con una falla en el sistema de transporte nacional."A las 23:30 comenzó el proceso de reposición del servicio, normalizando las estaciones ubicadas en las localidades de Esperanza, Rafaela, Sunchales, Ceres, San Guillermo, Arrufó y Tostado, que conforman el corredor noroeste de alta tensión.A las 0:40 se efectivizó la normalización del abastecimiento de electricidad al resto de la región, como consecuencia de las maniobras de reconfiguración realizadas por Transener en la estación siniestrada".La inquietud y preocupación que se vivió en Rafaela durante el corte de energía eléctrica total en las últimas horas del viernes, fue mayúscula, a medida se iban conociendo mayores precisiones sobre la afectación que alcanzaba el mismo, extendiéndose hacia las ciudades de Santa Fe, Paraná y hasta Tostado en el norte provincial.Por esa razón se temió que el inconveniente además de ser importante por los efectos provocados y que estaban afectando a todos, podía ser mucho más difícil de solucionar, como finalmente sucedió, que se extendió por espacio de poco más de media hora.Las fuertes temperaturas, que provocan un alza de la demanda, tal vez se encuentren nuevamente al acecho como motivo de preocupación, aunque conviene dejarlo en claro, nada tuvo que ver eso en esta ocasión. Por otra parte, los picos de consumo suelen darse no en esas horas de la noche sino durante las primeras horas de la tarde.La circulación vehicular resultó sumamente complicada durante ese lapso a oscuras, ya que además de este factor no se contó con el servicio de los núcleos de semáforos. Todo se convirtió en un escenario peligroso, aunque prevaleció el sentido común y a todos quienes se vio circular lo hicieron con suma prudencia, lo cual es lo que debería existir siempre. No hubo accidentes que lamentar durante el lapso en cuestión, al menos por las informaciones disponibles.La “falla” en el servicio de energía también se sufrió en la ciudad de Paraná, donde se registraron inconvenientes. Así se informaba lo sucedido: “Falla en estación transformadora Santo Tomé en Santa Fe. Afectó el suministro eléctrico en Paraná y zonas aledañas. Los servicios esenciales están cubiertos y se está reponiendo el servicio en forma paulatina”, publicó el perfil de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima.