Tal como se dice en el título, el tema de hoy es en adhesión al momento que vivirá este domingo un político con gran trayectoria, algo no muy frecuente, en su último día como presidente comunal de la vecina localidad de Villa San José, luego de 34 años consecutivos en dicha función y haber ganado 17 elecciones. La historia comenzó en 1983 con el advenimiento de la democracia, y concluirá este domingo 10 de diciembre de 2017, siendo para Mendrado Zenklusen, pues de él se trata, una historia que se lleva gran parte de su vida de 72 años.

Lo suyo, además de estar enriquecido por gestiones donde la transparencia, el trabajo con esfuerzo y la capacidad fueron denominadores comunes en esas más de tres décadas, es también récord en toda la Argentina como el funcionario con mayor cantidad de años de gestión ininterrumpida. Un hecho sin dudas destacable, el contar con un político vecino con semejante trayectoria, quien al momento de su retiro cuenta con el reconocimiento unánime de la gente, pudiendo sin dudas decir con voz bien alta y clara ¡tarea cumplida!

Mendrado Zenklusen, simplemente el "Bubo" para sus allegados y amigos, activo integrante del Partido Demócrata Progresista -participó en las últimos elecciones por el Frente Progresista Cívico y Social que su nucleamiento integra-, recibió recientemente el reconocimiento de los militantes del partido de Lisandro de la Torre, por este acontecimiento de su retiro de la gestión al frente de la Comuna de "la Villa", luego de 34 años, una cifra que por si mismo no necesita de añadiduras para ser exaltada.

Poco menos de la mitad de su existencia fue dedicada a la función pública, exhibiendo valores que hoy son verdaderas medallas que penden de su pecho, pues la honestidad, el trabajo, el esfuerzo y el ingenio para obtener lo mejor y más conveniente para su pueblo fueron testimonios claros y contundentes a lo largo de todo su desempeño en el máximo cargo comunal de la cercana localidad.

En ocasión del reconocimiento que le ofreció la democracia progresista, Zenklusen manifestó la nostalgia que sentía por esta decisión adoptada en 2015, siendo la última vez que se presentó en las elecciones tras haber ganado las 17 veces anteriores en que si lo hizo, destacando además que con el respaldo del PDP como ente orgánico y de sus dirigentes -refiriendo a Luis Peretti que estaba presente en el acto, y a los desaparecidos Mario Verdú y Alfredo Pfaffen- fue forjándose el progreso de Villa San José, recordando su formación política para agregarle posteriormente la experiencia que fue adquiriendo en la administración pública. "Desde el primer día fui fiel intérprete de mi pueblo, para sacarlo del aislamiento", remarcó Zenklusen en esa jornada del primer día de diciembre, para además agradecer y reconocer a sus familiares, citando a su esposa Silvia como "el bastón de apoyo", desechando la posibilidad de ser considerado un referente, sino alguien que puede servir de apoyo a quienes continuarán en la continuidad de estos 34 años que desde hoy quedarán atrás, sólo en el tiempo, ya que se recordarán como un tiempo de bonanza y prosperidad para la localidad.

"La vida y Dios me regalaron la oportunidad y la puse al servicio de los demás", fue otra de las expresiones del dirigente hoy retirado de la función pública, pidiendo disculpas por las flaquezas y los errores, aunque -según aclaró- "me acuesto con la almohada limpia". Algo que sin dudas la gente sabe muy bien, y lo reconoce, siendo un valor que no muchos pueden mostrar con orgullo al cabo de tanto tiempo de desempeñarse en un cargo público.

En este repaso, es también para recordar la trayectoria compartida que tuvo con otros dos presidentes comunales de localidades vecinas, quienes iniciando sus ciclos en 1983 con el advenimiento de la democracia, protagonizaron un hecho saliente al desempeñarse en dichos cargos durante tres décadas. Ellos fueron Américo Gariboldi en Saguier, hasta su deceso en noviembre de 2016, y Raúl Peretto en Susana, hasta 2015, siendo los tres de diferentes partidos políticos, cultivando una amistad que se afianzó a través del tiempo.

Hoy es un domingo especial para "Bubo" Zenklusen, y como tal debe disfrutarlo.