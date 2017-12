Pirotecnia: autoconvocados le reclaman acción al Concejo

El grupo "Ciudadanos Autoconvocados por una Ciudad libre de pirotecnia", entregó el pasado jueves una nota al Concejo Municipal solicitando nuevamente que se debata en el recinto una ordenanza prohibiendo el uso de pirotecnia en nuestra ciudad."Se acercan nuevamente las Fiestas, y con ellas la preocupación de cada año, que lejos de ser una preocupación del momento, es en realidad parte de una angustia acumulada con los distintos eventos del año, que culminan en este mes y estas dos noches más complicadas: Navidad y Año Nuevo. Es por eso que nos permitimos acercar al Concejo Municipal esta nota de recordatorio acerca de un tema tan sensible, tan postergado y en el que Rafaela ha ido quedando tan atrasado: la pirotecnia", sostienen desde este grupo, que ya había entregado al Cuerpo Legislativo más de 10.000 firmas de rafaelinos solicitando que se le diga que no a la pirotecnia."Lejos de ser un tema que ha perdido fuerza y vigencia, la problemática de la pirotecnia resuena cada vez con más énfasis. Las voces que piden la prohibición de su uso son cada vez más numerosas, los sectores vulnerados no han desaparecido ni los hemos olvidado, y en la provincia de Santa Fe se han ido sumando Ordenanzas prohibitivas año tras año, demostrando que no es un problema que se puede minimizar", dicen y agregan: a nivel local no ha sido diferente la situación: se han sumado recientemente nuevas campañas y grupos en contra de la pirotecnia sonora, por el daño que ya es conocido causa a los ancianos, a los niños con TGD y TEA, a los bebés y a los animales, entre otros"."Consideramos entonces que es el momento oportuno para tratar y resolver este problema que se ha relegado durante tantos años, mientras quienes sufren las consecuencias y sus familias no han dejado de esperar una respuesta a sus pedidos, al petitorio de diez mil firmas presentado, y de las más de veinte instituciones que apoyan el pedido de prohibición de la pirotecnia", sostienen y finalizan pidiendo que "puedan comprender la urgencia a pesar de la larga espera, y lleguen a una decisión tan necesaria para los rafaelinos".