Un proyecto para aplicar en 2018

En el Concejo Municipal existe un proyecto de ordenanza presentado por el bloque del PRO a finales del año pasado (pierde estado parlamentario el 22 del corriente), en donde se propone prohibir cualquier tipo de pirotecnia que genere ruido.Concretamente, se declara a Rafaela como “Ciudad Libre de Pirotecnia Sonora” y se prohíbe "el uso particular, fabricación, tendencia, guarda, acopio, exhibición, manipulación, depósito, circulación, transporte, venta o cualquier otra modalidad de comercialización, tanto a mayoristas como minoristas, personas físicas o jurídicas, domiciliadas en este municipio o no, de venta libre o no, y/o de fabricación autorizada, de elementos de pirotecnia sonora y todo otro producto destinado a provocar efectos auditivos mediante detonación, deflagración, combustión o explosión". Sí se permitirían aquellos que tengan “efectos exclusivamente visuales”Hay un punto que genera polémica: en el artículo 3º se dice que "responderán solidariamente ante el incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza quienes presten colaboración de manera directa, indirecta o faciliten el mismo". Dicho de otra forma: si, por ejemplo, tiran una bomba de estruendo en una cancha, será el club el que responda.Raúl "Lalo" Bonino, autor del proyecto, manifestó en declaraciones a "Algo dirán" que "la idea era darle despacho hace tiempo. Pero hubo conversaciones con aquellos comerciantes que están en el rubro y nos dijeron que ya habían hecho las compras para comercializar durante el verano. Y nos pareció injusto cambiar las normas en el medio. Habiendo dejado pasar tanto tiempo, no tenía sentido perjudicar a un privado. La intención es normativizar la utilización de estos productos (los que tengan impactos sonoros)"."Ahora iniciamos nuevas conversaciones con entidades protectoras y con el área de derecho animal del Colegio de Abogados; así también con padres con chicos con discapacidad. La idea es poner avanzar. Hay dos posibilidades: una es aprobarla ahora y que se aplique a partir de marzo de 2018 o bien presentarla nuevamente para tratarla después del receso. A nivel personal, me gusta más la primera de las opciones", dijo Bonino.