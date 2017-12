Brussino fue cortado por Atlanta

En las últimas horas surgió una mala noticia para el básquet argentino: Nicolás Brussino fue cortado por los Atlanta Hawks, según informó el periodista Shams Charania, de The Vertical y divulgado por el sitio Basquetplus.com. Atlanta había reclamado a Brussino de la lista de waivers antes del comienzo de la campaña, luego de que el santafesino fuera dejado en libertad por los Mavericks.La realidad es que más allá de ser dolorosa, la noticia no trae demasiada sorpresa. Brussino venía jugando muy poco en los Hawks y de hecho, había pasado mayor tiempo con su equipo de la G-League, los Erie Bayhawks, que con el plantel que dirige Mike Budenholzer. En total, Brussino apareció solamente en cuatro partidos con los Hawks, totalizando 10 minutos, durante los cuales no anotó (0 de 2 en triples) y bajó tres rebotes.Ahora habrá que ver qué depara el futuro para el perimetral, ya sea con una nueva chance en algún equipo NBA o buscando su futuro en otra competencia.LIGA SUDAMERICANAGuaros de Lara tomó una ventaja de 2-0 en la gran Final de la Liga Sudamericana al vencer por 88-83 a Estudiantes de Concordia. La serie ahora se moverá a Concordia para el Juego 3.El máximo anotador del partido fue Anthony Smith que aportó 25 puntos. Estudiantes luchó, pero Guaros pasó a ganar los últimos diez minutos del juego, para asegurar la victoria. Diego García lideró el marcador por Guaros con 23 puntos. El tercer duelo será el 13 de diciembre.