Villalba, por el golpe en Rusia

El campeón argentino y latino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el ascendente bonaerense Ricardo Villalba, se enfrentará hoy al invicto ruso Ismail Iliev, en disputa del título internacional superwelter vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encuentra vacante, en uno de los combates estelares de la velada que se desarrollará esta tarde en Nazran (Rusia) y con televisación en vivo de TyC Sports a partir de las 15, hora argentina. A pesar del largo viaje emprendido el lunes, tras lo que cataloga como la mejor preparación de su carrera, “Bebo” espera ya en el peso de la categoría para el trascendental choque. En un desafío clave para el futuro de ambos, Villalba (18-3-1-1 sd, 8 KOs), actual Nº 13 del ranking mundial superwelter OMB y Nº 2 del escalafón argentino superwelter, además de ex campeón sudamericano y latino OMB de los welter. Enfrente tendrá a Iliev (9-0-1, 2 KOs), nacido en Nazran hace 24 años, ex estrella amateur y que viene el 3 de febrero último de dar cuenta del alemán Nico Salzmann por nocaut técnico en el cuarto round y así alzarse con el cinto del Báltico superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en Vilnius, Lituania. “Estoy muy contento de estar acá y ante esta oportunidad. Hace rato que tenía ganas de probar que estoy para combatir en el extranjero. Hicimos una gran preparación y por eso ya estamos en categoría, esperando para subir al ring y pelear”, señaló “Bebo” desde el lujoso Hotel Actis al que arribó junto a su promotor y representante, Mario Margossian, su entrenador Leonardo De Los Santos, y Rosaura Díaz, en coaching. Consciente del reto que se aproxima, el argentino de 28 años indicó: “Sé que Iliev es un gran boxeador, sólido, con buena técnica y que pelea en su ciudad y frente a su público. Pero no es nada imposible. Tengo toda la confianza gracias al duro entrenamiento que hicimos con todo mi equipo”. En el otro combate estelar de la noche, el campeón intercontinental ligero FIB, el ruso Isa Chaniev (11-1, 5 KOs), se enfrentará al filipino Juan Martín Elorde (23-1-1, 10 KOs), intentando defender por primera vez su corona y además conquistar el cetro internacional ligero OMB, que se encuentra vacante.