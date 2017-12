Santa Fe tuvo un viernes perfecto

RUGBY, SEVEN DE LA REPUBLICA

El seleccionado de Santa Fe terminó primero en su zona de la fase clasificatoria de la 34ª edición del Seven de la República que se disputa en Paraná, con lo cual avanzó a la jornada decisiva para disputar la Copa de Oro.El plantel dirigido por Alejandro Capobianco y el rafaelino Leonardo Crosetti, con Pablo Villar entre los jugadores del plantel, derrotó por la mañana a Rosario por 19 a 10; luego a media tarde a Sur por 17 a 0 y finalmente, en el cierre de la jornada, al local Entre Ríos por un contundente 40 a 12. Los anfitriones fueron los otros clasificados de la Zona 4 para los cuartos de final, al imponerse a Sur por 21 a 12 y a Rosario por 14 a 0. En tanto, Rosario le ganó a Sur 40 a 10.El triunfo ante los entrerrianos fue clave para evitar a Buenos Aires en el primer duelo del sábado. Así, la USR enfrentará a Tierra del Fuego, en teoría un rival más accesible en el objetivo ahora de meterse en las instancias decisivas de la competencia.CIRCUITO MUNDIAL EN ESCOCIAEl Circuito Mundial de Sevens tendrá su segundo capítulo de la temporada 2017/2018. En Ciudad del Cabo, Los Pumas 7s integrarán el grupo C del torneo junto a los seleccionados de Uganda, Inglaterra, y Escocia.Vale destacar que los argentinos harán su presentación en el Grupo C ante el Cardo a las 05:59 de la mañana del sábado, luego se medirán con Inglaterra a las 09:42 y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Uganda a las 12:41.