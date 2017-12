El Rojo guarda ante Arsenal

Independiente reservará a sus titulares para el trascendental partido revancha de la final de la Copa Sudamericana frente a Flamengo y esta noche visitará con suplentes al apremiado Arsenal, en Sarandí, en un juego correspondiente a la duodécima fecha de la Superliga. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Julio Humberto Grondona, con el arbitraje de Federico Beligoy y la televisación de TNT Sports. El elenco de Avellaneda ganó entre semana la primera final de la Sudamericana como local (2 a 1) ante Flamengo y el miércoles jugará la vuelta en el estadio Maracaná de Brasil, por lo que el técnico Ariel Holan seguirá dejando al certamen doméstico en segundo plano. En tanto, el elenco del Viaducto, que viene de caer en la Bombonera frente a Boca (0-2), está muy complicado, último en la tabla de posiciones con solo 5 unidades, en zona de descenso y sin signos de una eventual recuperación. En otro de los partidos de hoy, desde las 17, Banfield será local de Argentinos Juniors.Ayer, en el inicio de la jornada, se dieron estos resultados: Temperley 2 (Arregui y Sánchez Sotelo) – Tigre 1 (Menossi); Patronato 1 (Sebastián Ribas) – Olimpo 0. Al cierre de nuestra edición se enfrentaban Belgrano y Huracán. Ya adelantaron River 2 – Unión 0; Vélez 0 – Godoy Cruz 1 y San Lorenzo 2 – Atl. Tucumán 0.la Selección Argentina disputará dos amistosos frente a Italia y Arabia Saudita en marzo de 2018. El primero está firmado y es el 23 frente al seleccionado europeo, que no tiene técnico ni jugadores fijos. La idea en un principio era suspenderlo para jugar con Francia, pero eso resultó imposible porque arregló con Colombia. Hay una pequeña alternativa para jugar con España, aunque eso implicaría romper el contrato con Italia y pagar una indemnización, algo que la Asociación del Fútbol Argentino no está dispuesta a afrontar. El segundo compromiso sería Arabia Saudita. Si bien Jorge Sampaoli prefería jugar con un seleccionado escandinavo como Noruega o Dinamarca, lo hará contra el combinado que le podría tocar en el Mundial de Rusia 2018. La Selección Argentina se despedirá de Buenos Aires en mayo. Los jugadores empezarán a llegar el 20 y estarán alojados una semana en el predio de Ezeiza. El objetivo es enfrentar a Bolivia en la cancha de Boca y 10 días después viajar a Barcelona para jugar contra Israel en el Camp Nou y emprender el viaje a Rusia.finalmente, el desenlace es el que menos deseaban en Perú. El Comité de Disciplina de la FIFA decidió suspender a Paolo Guerrero por un año por el doping positivo que se le detectó tras el encuentro ante Argentina en la Bombonera el último 5 de octubre. La FIFA lo anunció en su página web y lo difundió a través de sus cuentas en redes sociales. De este modo, y a pesar del optimismo que había, el delantero, ídolo y símbolo de la Selección de Perú no podrá estar en el Mundial de Rusia 2018.