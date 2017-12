Asumieron los nuevos concejales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario se llevó a cabo una ceremonia de especial trascendencia para la vida democrática de la ciudad, en la ocasión, durante una sesión extraordinaria, asumieron los ediles electos en el comicio del pasado 22 de octubre.

Todo comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional, tarea que cumplieron los concejales mandato cumplido Oscar Girard, Carolina Scarafía y Leandro Lamberti.Seguidamente fue entonado el Himno Nacional.

Leandro Lamberti efectuó una alocución en la que ofreció un repaso de la gestión, enfatizando especialmente que las decisiones siempre fueron tomadas en conjunto con todos los integrantes del cuerpo. Reseñó las refacciones a las que sometieron el ámbito del edificio municipal donde funciona el Concejo, resaltando que es una aspiración poder funcionar en otro sitio más accesible para la comunidad, también informó que el mobiliario reemplazado fue donado al Hospital local, entre otras cosas.

Seguidamente se constituyó la comisión de poderes para dar la aprobación a la validez de los diplomas de los nuevos ediles.Por Secretaría se dio lectura al despacho de la Comisión de Poderes.



JURAMENTO



Acto seguido se tomó juramento por parte del presidente del Concejo Municipal , Leandro Lamberti, a los concejales electos, los tres juraron por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, excepto Trinchieri que agregó por la memoria de Aldo Trinchieri- su padre-.

Los juramentos fueron tomados en el siguiente orden: María José Ferrero ( Cambiemos); Oscar Abel Trinchieri (Partido Acción Vecinalista Sunchalense) y Leandro Lamberti ( Frente Progresista Cívico y Social) que fue tomado por el vicepresidente primero, Fernando Cattáneo.



DESPEDIDA



Quienes concluyeron su mandato se despidieron, la primero en hacerlo fue Carolina Scarafía, quien agradeció a su familia porque siempre estuvo presente y soportó sus ausencias, manifestó que fue un desafío muy interesante y que encontró un equipo de trabajo bien consolidado al que fue fácil acoplarse.

Rescató la intensa labor en conjunto, respetando los disensos.

Por su parte Oscar Girard hizo saber que llegó al Concejo "porque un grupo de compañeros creyó que podía estar ahí. No es un lugar sencillo, la gente no entiende que podemos legislar, nunca ejecutar".

En otro pasaje enfatizó "me voy con el convencimiento de no haber traicionado mi ideología".

Puntualizó también que nunca lo movió llegar a un cargo, me voy con deuda, la más importante es con mi familia, la que siempre acompañó y comprendió".

Al retomar la conducción del acto, Lamberti tuvo términos elogiosos hacia la capacidad de trabajar en equipo puesta de manifiesto por Girard, remarcando " ha sido un placer".



Nuevas autoridades



Las autoridades del Cuerpo quedaron conformadas del siguiente modo: presidente Fernando Cattáneo; vicepresidente primero Andrea Ochat y vicepresidente segunda María José Ferrero.

Tras el anuncio, Lamberti invitó al flamante presidente y a los nuevos ediles a ocupar sus lugares.



Fernando Cattáneo



El flamante presidente puso de relieve que siente alegría y orgullo por ocupar ese cargo, y remarco´su agradecimiento a los que confiaron en él para el mismo.

Tuvo términos de reconocimiento a su familia, a los integrantes del Partido Justicialista , y enfatizó que está en su ánimo " renovar mi compromiso de cumplir mi trabaja con honestidad y actividad propositiva".

Por otra parte destacó que " planteo en soledad mis disidencias", pero a la vez afirmó que está convencido que " la política es una eficaz herramienta para mejorar la calidad de vida".

A su turno Marita Ferrero se mostró congratulada por esta elección y remarco´que " para mi es un gran honor formar parte de este Concejo", se comprometió a estar muy cerca de todos los vecinos.

Agradeció a la comunidad por el acompañamiento en el acto electoral, permitiendo de este modo que Cambiemos acceda a una banca en el Cuerpo Legislativo local.

El último mensaje fue pronunciado por Oscar Abel Trinchieri quien agradeció a quienes hicieron posible que el PAVS esté ocupando un lugar en el Concejo.

Agradeció a su familia y destacó que " para mi es un honor, como sunchalense nacido en esta bendita ciudad, integrar este cuerpo".

Recordó que la ciudadanía es la quinta vez que le concede su confianza, hecho que lo compromete aún más con la función que asumió desde ayer.

Manifestó que serán un puente para resolver los problemas de la gente y pidió respeto por los que opinan diferente.

Finalizados los mensajes se entregaron presentes a los concejales salientes y por Secretaría se dio lectura a la salutación del intendente, Gonzalo Toselli, quien no pudo asistir a la ceremonia, pero en cuyas palabras reconoció la labor que desempeñan los ediles y el significado que esta tiene para la vida democrática, en su representación asistió al acto el secretario de Gobierno, Marcelo Canavese.