Mismo equipo para despedir el año

Era algo lógico que Lucas Bovaglio, teniendo en cuenta el presente ganador de su equipo, no realizara variantes en su formación que el domingo a las 20 buscará cerrar el 2017 con una nueva victoria ante el Canario, uno de los equipos más flojos del certamen, en casa.Haciendo alusión a la famosa frase futbolera “equipo que gana no se toca”, el DT albiceleste ratificó este jueves, en la práctica futbolística, el mismo equipo que viene de vencer a Juventud Unida ante su gente (3 a 0) y a Agropecuario en Carlos Casares (3 a 1), y que buscará lograr su tercer triunfo al hilo para cerrar el primer semestre de la B Nacional lo más arriba posible.De hecho, el plantel rafaelino sabe que en caso de un nuevo éxito, y si se dan algunos resultados, podrían comenzar el nuevo año en lo más alto de las posiciones. Por ende, Atlético alistará a Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Tomás Baroni, Stefano Brundo y Nicolás Dematei; Lucas Pittinari, Emiliano Romero y Jorge Velázquez; Mauro Marconato; Mauro Albertengo y Gonzalo Klusener.Esta formación, con un doblete de Marconato, se impuso 2 a 1 a los suplentes, que descontó por intermedio de Darío Gandín. Lo que resta definirse en las próximas horas será el banco de relevos, algo que podría darse a conocer luego del entrenamiento de este viernes.Por razones particulares y extradeportivas, se confirmó ayer que los futbolistas Enzo Copetti y Facundo Soloa no serán tenidos en cuenta por el entrenador para este último partido del año. Ambos jugadores tuvieron una actitud en los últimos días que no cayó bien en el seno del plantel y el cuerpo técnico. Además de perderse el duelo ante Flandria, fueron sancionados económicamente.