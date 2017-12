Panorama político

Esa es la figura que parece describir con mayor exactitud la situación del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, con relación a toda la problemática derivada de sus declaraciones reveladas por escuchas telefónicas, que tienen directa relación con Rafaela. Es que, cada vez que el ministro trata de dar alguna clase de explicación, debe moverse y estando en forma figurada sobre una ciénaga, más se hunde.Pullaro estuvo el martes en Rafaela, y tal como en una ocasión meses atrás lo había calificado de irónico y soberbio Silvio Bonafede -entonces a cargo de la intendencia en forma provisoria por ser el titular del CM-, mostró bastante de eso. El único argumento al que recurre sobre sus dichos en las escuchas telefónicas, es que son ilegales, y tal como van las cosas es probable que sea forzado de esa manera, pues los fiscales Apullán y Martí están siendo investigados y acusados de "falta grave y mal desempeño", mientras el juez Falkenberg ahora dice que autorizó las escuchas pero sin conocer a quien estaban dirigidas. Un argumento bastante inverosímil, al menos presentado de esta manera.De cualquier forma, y aún aceptando la ilegalidad de las escuchas -donde se habló de arreglos en concursos, irrespetuosidad absoluta hacia el intendente Castellano o armado de operativos de 15 minutos para tener las fotos en los diarios-, los dichos fueron reales y muy concretos, y además de editados no tienen nada, se habla de corrido. Pullaro en ningún momento se hizo cargo, ni tampoco el gobernador Lifschitz quien lo confirmó en su puesto, siendo esto último quizás lo más difícil de comprender, ya que quien termina debilitándose es el propio mandatario.Lo que parece no entenderse demasiado, es que en este caso institucionalmente Castellano es Rafaela y por lo tanto la representatividad oficial de los rafaelinos que lo pusieron en el cargo por segundo mandato consecutivo, además con fuerte respaldo de votos. El desmedro del ministro fue por lo tanto hacia la ciudad, además de todos los enjuagues que salieron a la luz, por lo cual se supone que en esta historia aún faltan algunos capítulos para que sea cerrada.Además, el polémico ministro hizo algunas referencias exclusivamente políticas, dando su interpretación respecto a lo sucedido en nuestra ciudad en los últimos años -recordando que en tal lapso estuvo siempre el mismo grupo de gobierno- con "una matriz política e ideológica muy clara que se desarrolló en la República Argentina y también en Rafaela", apuntando al ciclo del kirchnerismo.Y también demostró falta de pericia cuando descalificó al diputado Mirabella por su función legislativa, por haber reclamado su paso al costado en la función que cumple en la provincia, aludiendo a su ausencia en reuniones de la Comisión de Seguridad y escasa cantidad de proyectos presentados. Que "desde ese lugar me pidan que dé un paso al costado, la verdad me fortalecen". Craso error, pues con eso no aclara absolutamente nada sobre todos sus desacertados dichos telefónicos que lo llevaron a esta insostenible situación, por más ilegalidad que haya existido, aunque esta excusa se encuentre bajo sospecha, pues se sabe que la autorización del juez existió. ¿Qué fiscal se atrevería a ordenar una escucha sin la autorización de un juez?Y finalmente, lo de "los oscuros intereses" a esta altura no lo entiende nadie, con seguridad pocos deben siquiera tenerlo en cuenta. Para aclarar hay que dar nombres y apellidos, tal como él lo hizo cuando le grabaron sus conversaciones.Todo fue demasiado grave como para pretender que pase al olvido con estas superficialidades.Finalmente, y con parte de prensa, frenando así todas las filtraciones y rumores que iban generándose, se anunciaron los cambios en el Gabinete de Luis Castellano, quien decididamente inicia un nuevo ciclo en este tercer año de su mandato de cuatro, con la vista fija en 2019, cuando haya que elegir al ocupante del sillón de Giménez.Las modificaciones, con corrimientos y reapariciones, fueron muchas. En cambio no tanto las sorpresas, con toda gente con antecedentes probados en cada una de las áreas, además conocidos dentro del espacio, aunque ahora habrá que verlos en una situación diferente a otras anteriores: remontando la cuesta. Que es muy diferente a cuando se encuentra todo servido.Lo de Marcos Corach a la jefatura de Gabinete no sólo había trascendido, sino se descontaba, pasando el médico Eduardo López a Gobierno, secretaría que ocupaba Delvis Bodoira y ahora fue puesto en seguridad, área vacante tras la ida de Mondino luego de las elecciones. El joven abogado Bodoira parece tener manos de amianto, pues antes le tiraron la brasa caliente del tránsito y ahora la de seguridad.Una de las sorpresas y media fue el desplazamiento de Mariana Nizzo de Desarrollo Urbano -quien tuvo una ardua tarea por el terreno de la UNRaf-, ocupando su lugar Carlos Maina, muy cercano al grupo y ocupante de la gerencia de Aguas. Su regreso al gabinete, tal vez haya surgido en medio de algunas caminatas por la Ciclovía.El lugar de Corach en la secretaría del nombre largo, será ocupado por Emiliana Hidalgo -actualmente en China-, en tanto que otra cara nueva es la de Leonardo Crosetti en Deportes. Otro de los cambios cantados era el de Educación, donde Mariana Andereggen ocupará la cartera que era de Jerónimo Rubino.El área de Comunicación, vacante desde el alejamiento de Tati Santori en octubre, fue destinada para Claudio Steppfer, quien conoce bien la tarea pues allí venía desempeñándose, en tanto Luis Kujawinski que también estaba en prensa ahora estará mucho más cercano a Castellano.Todo esto es la nuevo, quedando tal como estaba el resto. Las metodologías de trabajo de seguro también tendrán un cambio, tal vez mucho más notorio y profundo que los cambios de nombres. Es que 2019 está por delante y para Castellano es todo un desafío luego del cimbronazo del 22 de octubre, recordándose de su intención hecha pública de ir por un tercer mandato.Tiempo por delante existe en abundancia.