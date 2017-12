Sindicatos reiteraron su rechazo al Pacto Fiscal

Representantes del Movimiento Obrero Santafesino (MOS) se reunieron ayer con los presidentes de las cámaras de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti, y de Senadores, vicegobernador Carlos Fascendini, a instancias del próximo tratamiento legislativo del Pacto Fiscal suscripto por gobernadores de 23 distritos, entre ellos el santafesino Miguel Lifschitz, y el Poder Ejecutivo Nacional."Desde este espacio sindical de unidad rechazamos por el feroz ajuste sobre el pueblo trabajador que significaría su implementación", subrayó una vez más el MOS a través de un parte de prensa. "Insistimos en el rechazo a esta iniciativa que avanza sobre derechos adquiridos por la clase trabajadora, que constituye un ataque directo a nuestros jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH ya que se desfinanciará el ANSES", subraya.Asimismo, los dirigentes gremiales advirtieron que "se pone en riesgo el sistema de recaudación provincial al resignar progresivamente los ingresos por Ingresos Brutos, la más importante fuente de recursos propia" a la vez que "implicará además, una menor presión fiscal sobre los sectores de más altos ingresos y más concentrados de la economía con las modificaciones que se proponen en Ganancias y Bienes Personales, a la par de un fuerte aumento del impuesto inmobiliario que recaerá sobre los trabajadores".Durante el encuentro, Bonfatti informó que no ingresó a Diputados el mensaje del Ejecutivo Provincial y asimismo expresó que comparte con el MOS la caracterización de estos proyectos de leyes nacionales -a tales efectos ya se manifestó en su carácter de presidente Nacional del Partido Socialista- y se comprometió a mantener abiertos los canales del diálogo con este sector sindical. Finalmente, el exgobernador aseguró que este mensaje no será tratado durante lo que resta de 2017.Por su parte Fascendini, vicegobernador y presidente del Senado, también informó que el mensaje no ingresó aún a la cámara y que gestionará ante los presidentes de bloque de la mencionada cámara, reuniones para que los legisladores conozcan la posición del MOS. A la vez, coincidió con la mirada del Movimiento Obrero, y muy preocupado por el federalismo, aseguró estar viviendo un “deja vu” de la década del 90.De todos modos, a diferencia de Bonfatti, Fascendini evitó una definición sobre el tema en su rol de vicegobernador que forma parte del gobierno con Lifschitz -quien firmó el Pacto Fiscal-, por lo que a priori se encuentra en una posición incómoda. O respalda a su compañero de fórmula o genera una crisis política."Por todo lo expuesto, desde el Movimiento Obrero Santafesino se mantiene el estado de alerta y movilización a los efectos de garantizar instancias metodológicas en defensa de los intereses de la clase trabajadora, de los sectores sociales más vulnerables y de nuestros compañeros jubilados y pensionados", concluye el espacio que integran entre otros la CGT Regional Rafaela.