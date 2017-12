El Absoluto para Atlético

FOTO PRENSA ATLETICO FESTEJOS./ El equipo celeste Sub 15 tras la obtención del título.

Luego de que Unión de Sunchales ganó el torneo Apertura y Atlético se quedó hace poco más de una semana con el Clausura, este martes 5 de diciembre en el Palacio de los Deportes Albiverde se llevó a cabo la final Absoluta en categoría Sub 15. Y en un gran partido el triunfo fue para el equipo rafaelino por 3 a 2.Las jugadoras visitantes empezaron el partido con mucha presión y nervios y no pudieron resolver el primer set, perdiéndolo por 17-25. En el 2° y 3° pudieron controlarlos e imponer su juego y los obtuvieron por 25-20 y 25-22 respectivamente. Nuevamente fallas derivadas de los nervios de estar a un paso y con una gran oposición de las Bicho Verdes, las locales lograron llevarse el set por 18-25.En el parcial decisivo Atlético fue al cambio de cancha 8-7 arriba, y pudiendo desplegar todo su juego se sumaron punto tras punto y se logró el grito de “Dale Campeón” ganando 15-10.Fue un emocionante partido y vibrante para ambos equipos, con un gran marco de público e hinchadas presentes que se hicieron sentir para ambos lados. Las integrantes del plantel celeste son: Julieta Rivero; Julieta Hoffmann; Catalina Oggero; Lola López; Violeta Ambroggi; Rosario Ocampo; Sofía Peralta; Melina Doro y Florencia Audino. Dirigidas técnicamente por la Profesora Marina Francesconi. Asistente Técnico: Profesora Patricia Sarponti y Preparador Físico: Profesor Lucas Durán. Asistiendo a este grupo de trabajo el Psicólogo Marcelo Galiano.UN MUY BUEN AÑOCabe destacar la gran campaña celeste en esta temporada logrando, además, subcampeonatos en las categorías Sub 13, 17 y 19 y el tercer puesto en 1° División.