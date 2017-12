Recomendaciones para evitar golpes de calor

Desde el organismo recordaron que “el golpe de calor sobreviene cuando el cuerpo no puede regular su temperatura. La temperatura corporal se eleva rápidamente, los mecanismos para eliminar calor fallan y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse”.“Existen grupos de riesgo más propensos a sufrir golpes de calor como los ancianos, los niños y quienes trabajan o hacen ejercicios en ambientes calurosos”, indicaron.Sobre cómo se percibe el golpe de calor, desde la dirección precisaron que “las señales varían pero pueden incluir una temperatura corporal extremadamente elevada, superior a 39 grados, piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza palpitante, mareo, náuseas, confusión y pérdida del conocimiento”.“Si se observa alguno de estos síntomas puede tratarse de una emergencia, por lo que se debe solicitar ayuda y asista a la víctima. También es recomendable buscar una zona sombreada y tratar de bajarle la temperatura utilizando cualquier método disponible como sumergirla en agua fría, rociarla con agua fría con una manguera de jardín, aplicarle compresas de agua fría, envolverla en una sábana mojada, entre otras medidas”, consignaron.“En el caso de los niños -aclararon desde la dirección- se recomienda ofrecer frecuentemente líquidos (agua o jugos naturales), a los lactantes el pecho no brindar bebidas muy azucaradas ni muy frías, no consumir comidas calientes y pesadas, incorporar mayor cantidad de sal que lo habitual, bañarlos o mojarlos con frecuencia, evitar juegos o actividades físicas, seleccionar lugares frescos y ventilados, y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro”.Finalmente, “para jóvenes y adolescentes, las recomendaciones son no tomar bebidas alcohólicas, evitar realizar esfuerzos físicos intensos, seleccionar lugares frescos para descansar, sentarse o recostarse cuando se sientan mareos; y para los ancianos, es importante que descansen en lugares frescos y ventilados, desabrigarlos y ofrecerles líquidos aunque no manifiesten sed”, concluyeron desde la dirección provincial de Protección y Prevención de la Salud.