"Se arma quilombo"

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió ayer que "si la llevan presa" a la exmandataria Cristina Kirchner, "se arma un quilombo". "Si la llevan presa a Cristina, se arma un quilombo que ni te cuento", sostuvo la dirigente de los derechos humanos en referencia al pedido de desafuero y detención que libró el juez federal Claudio Bonadio contra la exjefa de Estado.En diálogo con Radio del Plata, la dirigente kirchnerista cuestionó al magistrado e ironizó: "Uno sabe que de un burro sólo puede esperar patadas, pero me parece que se les va un poco la mano". "Ya no hay límite. Si no tenés una culpa, ellos te la inventan. Es un disparate. Todo el mundo dice que es un disparate, no sólo los que estamos en desacuerdo con Macri. Es cínico", se quejó Bonafini.Para la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el oficialismo y la Justicia "tienen ganas de ir por Cristina", aunque advirtió: "Se le va a levantar la gente si van por Cristina, no es lo mismo que (el detenido exsecretario general de la Presidencia Carlos) Zannini".