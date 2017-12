La despedida de Caruso

Temperley recibirá hoy a Tigre, en lo que será la despedida del técnico Ricardo Caruso Lombardi del elenco de Victoria, mientras que, en Paraná, Patronato será anfitrión de Olimpo, en dos partidos válidos por la duodécima jornada de la Superliga. El encuentro que abrirá la fecha doce del campeonato argentino se jugará a las 17 en el estadio Alfredo Beranger con arbitraje de Juan Pablo Pompei y televisación de TNT Sports. Temperley hace tres partidos que no pierde desde la llegada de Gastón Esmerado como nuevo entrenador y viene de igualar 2 a 2 en su visita a Argentinos Juniors. Por su parte, Tigre acumula dos derrotas consecutivas -frente a Colón por 3 a 1 como visitante y ante San Lorenzo por 2 a 1 como local- y el de hoy será el último partido del técnico Ricardo Caruso Lombardi al frente del equipo. En tanto, Patronato se enfrentará a Olimpo a partir de las 19:15 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, será arbitrado por el rafaelino Silvio Trucco y televisado por Fox Sports. El equipo de Paraná, dirigido por Juan Pablo Pumpido, hace siete fechas que no gana con cuatro caídas y tres empates y viene de igualar como visitante de Huracán por 1 a 1. Por su lado, Olimpo de Bahía Blanca derrotó como local a Chacarita por 2 a 0 y el entrenador Rubén Forestello dirigirá al equipo más allá de que en las últimas horas se puso en duda su continuidad por razones políticas.El mediocampista Javier Mascherano dejó en claro que desea marcharse del Barcelona por "haber perdido protagonismo", dijo que deberá llegar a un acuerdo con el club, y evitó dar precisiones sobre su futuro. El futbolista se mostró en contra que su posible salida se haya hecho tan mediática ya que "lo que quiero es resolverlo en privado con la institución". "Hace un tiempo le comenté a la gente del club la situación que me toca vivir. No es culpa de nadie. Trataremos de llegar a una respuesta que sea beneficiosa para todos. A veces uno no puede negar la realidad. Y la realidad es que he perdido el protagonismo de los años anteriores", sostuvo. Consultado sobre su futuro deportivo, remarcó que "uno tiene que buscar su felicidad, el camino donde se sienta pleno". Acerca de un posible retorno a River, dio a entender que es algo difícil que ocurra: "Soy respetuoso porque en mi puesto está Ponzio. El es el capitán y ganó todo ahí. Mi historia fue muy efímera al lado de la suya. La realidad es que tengo contrato con Barcelona y muchas veces no puedo decidir por mí mismo". Incluso, dio a entender que esa falta de continuidad le generó que "tuviera cinco lesiones musculares en los últimos once meses, algo que nunca me pasó en mi carrera". "Durante el último año jugué cada 15 o 20 días. Y eso empezó a complicarme por mi edad, según he hablado con varios preparadores físicos. Eso me preocupa porque cuando te lesionás y tenés 20 años, te recuperás rápido", dijo. Más allá que no lo hizo público en esta entrevista concedida a TyC Sports, Mascherano pretende ir a una liga con menores presiones pero que le permita ser titular. En ese sentido, desde su entorno comentaron a NA que la oferta más concreta es del fútbol de China.