Libertad evalúa la posibilidad de pedir un resarcimiento al Municipio

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia por el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley sacudió el panorama de fin de año, que hasta ayer estaba centrado en el recambio de funcionarios políticos. Ahora, se abre un nuevo escenario, en donde la cotidianeidad de los domingos en la ciudad podría cambiar notablemente. Pero, también, podría haber secuelas en las arcas públicas locales.Diego Sabat fue el primer gerente que tuvo el Hipermercado Libertad en nuestra ciudad (hay sólo otra sucursal en la Provincia, en Rosario) y el encargado de llevar adelante toda la inversión que significó aquel emprendimiento público-privado para terminar al Nueva Terminal de Omnibus. Ahora es el Director de Legales y Asuntos Corporativos de Libertad SA. "Esta fue una noticia muy esperada por nuestra empresa y por todas las del sector. Entendemos que es un fallo bastante esclarecedor, que en algún momento se controvirtió, pero que siempre sostuvimos que era una norma inconstitucional", señaló ayer en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."El fallo deja sentado con mucha claridad y precisión que la regulación de la jornada laboral excede las competencias de la Legislatura, mucho más la de un Municipio. Es algo que está reservado al Congreso", indicó. "Eso lo marcamos oportunamente en el debate legislativo. Cuando se discutió la adhesión de la Municipalidad de Rafaela a esta norma, hubo voces propias del Municipio que advirtieron esta situación", agregó. Hacía referencia a la sugerencia que había hecho el Fiscal Municipal Daniel Galloppo, como así también al bloque de concejales del PRO. "Lamentablemente, han pasado muchos años, se generaron muchos perjuicios por la aplicación de la norma que dejó muchos efectos nocivos", completó.Desde su punto de vista, los gremios "tienen la posibilidad de intentar la revisión en la instancia federal, es decir, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero para nosotros es esclarecedor y trataremos de hacerlo efectivo de forma inmediata, para evitar todos los efectos nocivos que esta norma nos ha ocasionado, particularmente por el cierre de todos los domingos. Y especialmente, para nutrir otros efectos que son positivos: la apertura los domingos va a generar, sin ningún lugar a dudas, mayor empleo. Porque, seguramente, todas las cadenas que quieran abrir los domingos, van a tener que ajustar sus rotaciones (de personal). Esto se tiene que confirmar rápidamente". Por lo pronto, no tienen una estimación de cuánto personal y recursos económicos necesitarían para poder abrir los domingos.¿Abrirán el próximo domingo en nuestra ciudad? "Ciertamente es algo que estamos analizando en estos momentos. Esto es una noticia muy reciente. Pero creo que sería de mucha prudencia ordenar el tema muy rápidamente y facilitar la apertura los domingos. La decisión la daremos a conocer en breve", respondió Sabat.¿JUICIO A LA MUNICIPALIDAD?Sabat fue claro con respecto a la posibilidad de iniciar una causa judicial contra la Municipalidad por el "lucro cesante": no lo tienen definido, pero no lo descartan: "es bueno recordar que, oportunamente, cuando se iba a aplicar esta norma, hicimos una reserva de todos los daños que podría ocasionar. Lo dijimos con mucha claridad: dijimos que esto nos iba a ocasionar efectos adversos. Hicimos una presentación ante la Municipalidad y advertimos que habría consecuencias dañosas y efectos no deseados si la norma se aplicaba. Esto, finalmente, ocurrió. Transcurrieron muchos domingos en donde la compañía tuvo una pérdida muy significativa. Es una cuestión que debatiremos prontamente y tomaremos una definición en este sentido".Por ahora, no tienen estimaciones económicas. "Es un período muy prolongado el que estuvimos cerrado. Es un día de la semana que tiene mucha afluencia de público", dijo y advirtió que no solo se tendrían en cuenta lo que no se recaudó por el supermercado, sino también por el shopping: "en nuestro caso, también tenemos un centro comercial, que también le hicimos la advertencia. No quiero adelantar una cifra concreta, pero son daños muy considerables y significativos. No solo para la operación del supermercado, sino también para la del centro comercial, en el marco de una inversión muy significativa que hicimos en la ciudad de Rafaela, y que está a la vista de toda la ciudadanía", completó.Ante un potencial juicio, no solo irían contra la Municipalidad, sino también la Provincia: "es una ley provincial y una ordenanza local. Hay un conjunto de responsabilidades que se deberán determinar, si se confirma la presentación de una acción judicial".¿Debería derogarse la ordenanza para que puedan abrir los domingos? "Es una alternativa y sería prudente, a partir de la resolución de la Corte, con lo cual la adhesión del Municipio a una norma inconstitucional, parece una cuestión absolutamente improcedente", sentenció Sabat.NO AL PACTO DE CABALLEROSAntes de la ley de Descanso Dominical, en nuestra ciudad, existía un "pacto de caballeros", un acuerdo no escrito entre los supermercadistas y el Centro de Empleados de Comercio, a partir del cual, los domingos solo se abría media jornada, hasta las 13.¿Estarían dispuestos a volver a ese pacto preexistente? "Efectivamente, ese acuerdo social estaba vigente. Libertad adhirió voluntariamente. Pero, cuando empezó el funcionamiento del centro comercial, dijimos que el funcionamiento del mismo involucraba, necesariamente, el del supermercado todo el día domingo. En el medio de esa discusión, la Municipalidad adhirió a la Ley de Descanso Dominical, claramente inconstitucional. Nosotros no vamos a adherir a un entendimiento social porque hay otras cuestiones positivas, como es la creación de mayor empleo y mayor oferta comercial en Rafaela y en la región. Vamos a extender nuestra jornada para abrir toda la semana", completó Sabat.REUNION DE SUPERMERCADOSDe acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, la Cámara de Supermercados ya tiene en agenda una reunión para tratar el tema. Sin embargo, por ahora, todavía no tiene cerrado ni un día ni un horario. Mientras tanto, Supermercados Pingüino ya decidió que no abrirá las puertas este domingo 10. Después, quedará definir el 17, ya que los dos siguientes (24 y 31) ya estaban habilitados para abrir sus puertas, incluso por la ley ahora cuestionada.