Emotivo cierre del año del Centro Municipal de Capacitación en Oficios

El martes por la tarde, en el Salón Verde del edificio municipal, se llevó a cabo el acto de cierre del Centro Municipal de Capacitación en Oficios (CMCO). En la oportunidad, recibieron su certificado 38 jóvenes que finalizaron el segundo año de formación técnica inicial.La subsecretaria de Economía Social y Empleo de la Municipalidad, Mariana Allassia, expresó a los chicos y sus familias: "Este año el Centro cumplió cinco años. Fue creado por Ordenanza y surgió a partir de una decisión política del intendente Luis Castellano y de un acuerdo en el Concejo Municipal. Con este paso comenzó a destinarse recursos a una nueva institución en la ciudad que significó una oportunidad para todos los chicos y chicas que no habían podido culminar o sostenerse en los estudios secundarios"."Es una institución que se construye día a día y en donde se ponen en juego los proyectos de vida, las decisiones, intereses y expectativas de jóvenes y familias que vienen hacia nosotros buscando esta oportunidad. Para nosotros el Centro de Oficios es un camino nuevo, una escalera, un puente, un encuentro que a partir de esa disrupción en el trayecto escolar donde no pudieron sostenerse, donde no hubo otras posibilidades, se dio un nuevo camino. Es una experiencia educativa que transforma, hace bien, estimula, que permite alcanzar los sueños y concretar los proyectos de vida", señaló la funcionaria.Además, dijo que esta institución de educación no formal fue posible gracias a "una política local única, un equipo de trabajo comprometido, familias que creen que es posible otra trayectoria y sobre todo, jóvenes como ustedes que aprendieron a confiar en sus propias capacidades".Por otro lado, valoró "la posibilidad de utilizar las instalaciones del ITEC, un espacio confortable que tiene todas las herramientas para desarrollar los talleres, a las empresas de la ciudad que nos acompañan facilitando el medio laboral para que se puedan realizar las prácticas supervisadas que permiten un acercamiento con la realidad y, fundamentalmente, al equipo de tutores, docentes y capacitadores"."Este acto es de ustedes y para ustedes. Hoy terminan una etapa y, por delante, el panorama continúa. Están dadas todas las condiciones para que el año próximo puedan continuar con el Bachillerato", concluyó.MAS QUE OFICIOSEste año el Centro de Oficios se encaminó en un nuevo proyecto: la realización de una revista "Un Paseo por el CMCO" que fue elaborada por los alumnos con la colaboración de la Cooperativa Mural.Durante casi tres meses se trabajó en jornadas de taller para que esta construcción sea un auténtico producto de los alumnos. En el acto, un alumno leyó la editorial de la revista para todos los presentes:"Buenas tardes, hoy les presentamos algo nuestro, hecho por nosotros... Algo importante para nosotros. Muchos se preguntarán el por qué esta revista es tan importante. Y es porque en ella contamos un poco, solamente un poco, sobre todo lo que vivimos en estos dos años en el CMCO.Aprendimos mucho, como soldar, como hacer objetos con madera, a tornear, a hacer conexiones eléctricas pero no solo eso. También aprendimos a reflexionar, a expresarnos, a saber que podemos ser nosotros, a pensar en el futuro y en qué podríamos hacer el año que viene, estudiar, trabajar o ambas!Nos dieron un lugar en el cual ser y creer que podemos dar más de nosotros, nos inculcaron el no detenernos y seguir. Nos dieron una oportunidad más, ¿quién no merece una oportunidad más para progresar? Para querer cambiar y tal vez hacer ese click que se necesita para salir adelante.Esta revista sirvió para expresarnos y contar nuestras experiencias en el CMCO, un poquito solamente de nuestro trayecto sumando también los trabajos que hemos hecho en cada taller. La pasamos bien, más adelante obtendremos nuestro título, y podremos trabajar, gracias a los maestros por haber depositado fe en nosotros y por darnos esta revista para expresarnos.¿Quieren saber más sobre nosotros y lo que hicimos en el CMCO en estos dos años? Lean la revista".OTROS RECONOCIMIENTOSJunto a la entrega de certificados se hizo mención a 20 alumnos que participan en Prácticas Supervisadas en ADM Servicios, Establecimientos Metalúrgicos Gays, ACERMA, Limansky S.A. y en el Obrador Municipal.También se compartió un video institucional que recuperó los testimonios de quienes construyeron activamente este espacio. Y, junto al hall de entrada, se expusieron trabajos de los diferentes talleres de oficios, de los espacios de formación general y proyectos tecnológicos.Cabe agregar que estuvieron presentes en el acto, el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira; el director del CMCO, Mauro Theler; docentes, tutores y capacitadores.