Los tres juegan en casa

Noche de básquetbol por la Liga Provincial. En una semana de intensa actividad, hoy se disputará la quinta fecha, desde las 21:30, y el domingo la sexta.En esta jornada los tres equipos de nuestra ciudad serán locales, situación que se dará por primera vez en el campeonato. Tanto 9 de Julio, como Ben Hur y Atlético tienen un récord de 1-3 y no deben ceder puntos en casa si pretenden luchar por la clasificación.Uno de estos partidos será Interzonal B-D, ya que 9 de Julio recibirá en el estadio Centenario a Atlético San Jorge, tratando de recuperarse de la caída en casa frente a Campaña de Carcarañá. Cabe recordar que San Jorge ya sabe lo que es ganar en Rafaela, ya que hace dos semanas se impuso a Atlético.En tanto, por la Zona C, Ben Hur intentará reponerse de dos caídas en fila fuera de Rafaela cuando reciba en el Coliseo a uno de los invictos, Sport Club Cañadense, en un encuentro muy complicado para la escuadra de Matías Rojas.En tanto, Atlético será anfitrión de ADEO de Cañada de Gómez -uno de los líderes del grupo- en el Lucio Casarín. El equipo de Marcelo Miretti viene de ganar su primer encuentro en Las Rosas ante Almafuerte y espera que ese haya sido el punto de partida para afianzarse en el grupo D.TODO EL PROGRAMACampaña de Carcarañá vs. Platense de Reconquista, El Tala de Rosario vs. Atlético María Juana, CACU de Ceres vs. Alma de Esperanza y el interzonal entre 9 de Julio de Rafaela vs. Atlético San Jorge.Ben Hur de Rafaela vs. Sport Cañadense, Central San Javier vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Libertad de Villa Trinidad vs. Atlético Trebolense.Rivadavia Juniors de Santa Fe vs. Almafuerte de Las Rosas, Atlético de Rafaela vs. Adeo de Cañada de Gómez y Sportsmen Unidos vs. Unión de San Guillermo.OTRO TRIUNFOLibertad de Sunchales se impuso el martes en Armstrong ante el local Norte por 84 a 76 y dio un gran paso para asegurarse el primer puesto de la Conferencia Centro Norte de la Liga Argentina. Bruno Barovero fue el gran jugador de la noche con 38 puntos.