Sin sobresaltos, juraron 126 diputados electos

BUENOS AIRES, 7 (NA).- En un clima ameno y sin complicaciones, juraron ayer 126 diputados electos, entre los que se destacaron Elisa Carrió (Cambiemos), quien renovó su banca, y Agustín Rossi (Frente para la Victoria-PJ), quien además asumió como jefe del bloque kirchnerista. Durante las últimas elecciones, la sociedad había elegido 127 representantes para renovar parcialmente la Cámara, pero una decisión judicial impulsada por sus compañeros de lista inhabilitó a la diputada electa por Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires Joanna Picetti, acusada por maltrato infantil.En la misma sesión preparatoria en la que quedó reflejado el nuevo mapa parlamentario, quedó ratificado Emilio Monzó (PRO) como presidente de la Cámara baja, al igual que el sanjuanino José Luis Gioja (FpV-PJ) en la vicepresidencia primera.Para completar las autoridades de la Cámara, fue designado Luis Petri (UCR) al frente de la vicepresidencia segunda y Martín Llayrora (Argentina Federal) en la vicepresidencia tercera.La ceremonia, que comenzó pasadas las 11:30 y estuvo conducida por la diputada más longeva de la Cámara, Mirta Pastoriza (Frente Cívico por Santiago), reflejó la nueva correlación de fuerzas, con un oficialismo que orilla las 107 bancas, un número que no alcanza para el quórum propio pero que le permitirá legislar con mayor comodidad.El Frente para la Victoria-PJ ratifica su ubicación como segunda minoría, ya que detentará un bloque de alrededor de 65 diputados.En el tercer lugar del "podio" se produjo un enroque, ya que el Frente Renovador-UNA quedó menguado tras el recambio legislativo y fue desplazado en esa posición por el flamante interbloque "Argentina Federal" de 35 diputados, con base en el bloque Justicialista, que ahora es presidido por el salteño Pablo Kosiner."SÍ, JURO" Y ALGO MASLos primeros en jurar fueron los representantes de la provincia de Buenos Aires. Por grupos, de acuerdo a la fórmula elegida para jurar, pasaron al frente para ratificar sus cargos, entre otros, Graciela Ocaña, Guillermo Montenegro, Héctor "Toty" Flores, Daniel Scioli, Fernando Espinoza, Fernanda Vallejos, Hugo Yasky, Leopoldo Moreau, Ignacio De Mendiguren, Mirta Tundis, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Romina Del Plá y Nicolás del Caño.La líder de la Coalición Cívica dio la nota al llegar tarde a la ceremonia y no pudo jurar, tal como se esperaba, junto a los diputados electos por la Ciudad de Buenos Aires, por lo que le tuvieron que tomar juramento sobre el final, de manera diferenciada. "Con la ayuda de Dios", acotó la cofundadora de Cambiemos al prestar juramento.También se incorporó formalmente al cuerpo uno de los rivales de Carrió en la elección porteña, Martín Lousteau, quien no integrará Cambiemos y por el contrario encabezará un interbloque de cuatro diputados denominado "Social Democracia".En tanto, durante la ceremonia se produjo la esperada vuelta a la Cámara de Rossi, quien se sentó al lado de Espinoza y Máximo Kirchner, y cuando le tocó pasar al frente para jurar compartió escena con el macrista Luciano Laspina.La mayoría de los nuevos diputados se limitó a pronunciar el convencional "sí, juro", pero algunos añadieron unas palabras, como el caso de Del Caño, quien al igual que lo hiciera el martes pasado su compañera del PTS Myriam Bregman juró por "memoria, verdad y justicia para Santiago Maldonado y Rafael Nahuel", por las "mujeres que luchan por sus conquistas" y "por las clases oprimidas".En tanto, varios diputados kirchneristas como Roberto Salvarezza, Walter Correa y Magdalena Sierra lo hicieron por "Perón, Evita, Néstor, Cristina y los 30.000 desaparecidos". Por su parte, Yasky juró por "los mártires de la clase trabajadora y por Milagro Sala", mientras que Horacio Pietragalla lo hizo por "los organismos de Derechos Humanos que no son ningún curro".Más adelante, el salteño de Cambiemos Martín Grande juró para que "los delincuentes nunca más gobiernen nuestro país" y el mendocino Federico Zamarbide, también oficialista, se comprometió a utilizar su banca para "la lucha contra la corrupción".El kirchnerista cordobés Pablo Carro juró "por la memoria de Agustín Tosco y Atilio López y todos los trabajadores que dieron su vida por una patria justa, libre y soberana", mientras que Jorge Antonio Romero, también del bloque FpV- PJ, lo hizo "por los 44 tripulantes del ARA San Juan, para que vuelvan con vida".Entre otros, también juraron Gabriela Cerruti (FpV-PJ), Juan Cabandié (FpV-PJ), María Emilia Soria (FpV-PJ), Fernando Iglesias (PRO), Héctor Baldassi (PRO), Albor Cantard (UCR), Aída Ayala (UCR), Diego Mestre (UCR), Gabriela Burgos (UCR), José Cano (UCR), Luis Pastori (UCR).La ceremonia, que finalizó a las 14.15, fue presenciada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador; el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; de Santago del Estero, Gerardo Zamora; de San Juan, Sergio Uñac; de La Rioja, Sergio Casas.