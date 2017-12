Franco Perotti tuvo una gran labor en San Isidro

El Jockey Club de San Isidro fue escenario el lunes del torneo Ford Kinetic Design Invitacional, un importante certamen de golf amateur donde participan jugadores aficionados de todo el país clasificados a través de sus performances de toda la temporada en los respectivos clubes que representan. La competencia tuvo lugar en la emblemática cancha colorada, donde hace pocas semanas se disputó el Abierto de la República.

El rafaelino Franco Perotti fue uno de los diez clasificados por el Digital Golf Tour, como parte de la Federación del Sur del Litoral. En la gran final, Perotti tuvo una muy buena labor quedando en la segunda posición. Manuel Vidal Aleman se adjudicó el primer puesto en scratch con un score de 72 golpes, mientras que el representante del Jockey Club de Rafaela compartió el segundo puesto con 74 (+2).

El actual bicampeón del Club expresó que "nos tocó un día con un poco de viento, pero lindo en general. Hice dos golpes más (par 72), bastante bien porque no conocía la cancha y me rebusqué para tener un buen score, entre unos 15 jugadores que estuvieron en scratch".

Cabe mencionar que en el ranking del Digital, Franco fue primero en la Federación de Golf del Litoral, a la cual representó. En su relato sobre la performance, mencionó que "arranqué mal, sali por el hoyo 11 porque fueron salidas simultáneas. Hice cuatro mas de ida, pero a la vuelta dos menos. Lo mas complicado de la cancha fueron los greens, pero me fui adaptando bastante bien".

Los participantes disfrutaron de una experiencia distinta mientras que el torneo fue transmitido en vivo para toda Latinoamérica a través de Golf Channel.

La final del Ford Kinetic Design Golf Invitational contó este año con un nuevo formato: la instancia de clasificación se expandió a 11 clubes y eventos especiales se realizaron, alcanzando a más golfistas amateurs. El cambio permitió duplicar la cantidad de participantes. En 2017, 4060 golfistas de diferentes provincias participaron presencialmente de la instancia de clasificación, logrando un mayor alcance nacional.