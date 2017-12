Definieron el sistema de clasificación a Copa Argentina

En el día de ayer, se dio a conocer como será el régimen de clasificación a la Copa Argentina 2018 para los equipos que disputan el Federal A y Federal B.

En el Federal A clasifican 32 equipos. Es decir, los primeros 8 de cada zona jugarán las Fases Eliminatorias. Se jugarán dos rondas eliminatorias (Primera y Segunda Fase Regional) a partido único. Clasificarán al cuadro principal de la competición: 8 equipos. Los cruces se armarán por cercanía geográfica, es decir, equipos que comparten una misma ciudad o provincia chocarán entre ellos. La localía la tendrá el equipo que haya obtenido más puntos en la Primera Fase. La fecha de disputa sería en la última quincena de Enero (del 14 al 31 de Enero).

La fecha de reanudación del Federal A se fijó para el 5 de Febrero, es decir, primero se jugará la Copa Argentina y luego el Federal A. Esto evita que se jueguen en simultáneo ambas competiciones.

Los clasificados hasta el momento (quedan ocho lugares) son: Zona 1, Villa Mitre de Bahía Blanca, Ferro de General Pico, Alvarado de Mar del Plata, Cipolletti de Río Negro, Independiente de Neuquén.

Zona 2: Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto, Desamparados de San Juan, Juventud Unida de San Luis, Maipú de Mendoza, San Lorenzo de Alem.

Zona 3: Central Córdoba de Santiago del Estero, Sp. Belgrano de San Francisco, Defensores de Villa Ramallo, Douglas Haig de pergamino, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Defensores de Pronunciamiento y Unión de Sunchales.

Zona 4: Sarmiento de Resistencia, Crucero del Norte, Gimnasia y Tiro de Salta, Chaco For Ever, Altos Hornos Zapla, Juventud Antoniana de Salta.

Federal B: clasifican 16 equipos a las Fases Eliminatorias. Los 16 equipos que accederán ya se conocen y son los 16 semifinalistas en las cuatro llaves de ascenso. Se jugarán dos rondas eliminatorias (Primera y Segunda Fase Regional) a partido único.

La localía la tendrá el equipo que haya obtenido más puntos en la Primera Fase. Clasificarán al cuadro principal de la competición: 4 equipos.

Los cruces de la Primera Fase Regional serán exactamente los mismos que están en disputa por el Federal B y se respetará los mismos cruces para la Segunda Fase Regional es decir: Patagonia vs. Pampeana Sur, Pampeana Norte vs. Cuyo, Centro vs. Norte y Litoral Norte vs. Litoral Sur. La fecha de disputa sería en la última quincena de Enero (del 14 al 31 de Enero).

Los clasificados son: Achirense, Atlético San Jorge, Camioneros, Central Norte de Salta, Dep. Rincón de Neuquén, Ferro de Olavarría, Huracán de San Rafael, Independiente de Chivilcoy, Pellegrini de Salta, Racing de Córdoba, Racing de Olavarría, San Martín de Formosa, Sarmiento de Leones, Sol de América de Formosa, Sol de Mayo de Viedma y Peñarol de Chimbas (San Juan).