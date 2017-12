La última de la Superliga

Fernando Espinoza fue designado para arbitrar la visita del líder de la Superliga Boca a Estudiantes de La Plata, en cancha de Quilmes, mientras que el mundialista Néstor Pitana conducirá el clásico de Rosario entre Central y Newell´s.

En el predio de Ezeiza, la AFA realizó el sorteo de los árbitros para la duodécima fecha de la Superliga, que ya tuvo tres encuentros adelantados.

Darío Herrera estará en Córdoba en el partido entre Belgrano y Huracán, Federico Beligoy será el árbitro en Arsenal- Independiente y Diego Abal impartirá justicia en el "Cilindro" de Avellaneda entre Racing y Gimnasia de La Plata.



Ya jugaron: River 2 - Unión 0, Vélez 0 - Godoy Cruz 1, San Lorenzo 2 - Atlético Tucumán 0.



Esta es la programación del fin de semana:



Viernes 08/12: 17.00 (TNT Sports) Temperley vs Tigre (Juan Pablo Pompei), A

19.15 (Fox Sports) Patronato vs Olimpo (Silvio Trucco), 21.30 (TNT Sports) Belgrano vs Huracán (Darío Herrera).



Sábado 09/12: 17.00 (Fox Sports) Banfield vs Argentinos (Andrés Merlos), 21.30 (TNT Sports) Arsenal vs Independiente (Federico Beligoy).



Domingo 10/12: 17.00 (TNT Sports) Rosario Central vs Newell's (Néstor Pitana), 19.15 (TNT Sports) Colón vs Talleres (Jorge Baliño), 19.15 (Fox Sports) Racing vs Gimnasia (Diego Abal), 21.30 (Fox Sports) Estudiantes vs Boca (Fernando Espinoza).



Lunes 11/12: 19.15 (TNT Sports) San Martín (SJ) - Defensa y Justicia (Facundo Tello), 21.30 (Fox Sports) Chacarita vs Lanús (Nicolás Lamolina).