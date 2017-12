Nadie sabe qué pasará con SanCor Brinkmann

Según trascendió en la reunión, Beldi manifestó que “todas las fuentes laborales están aseguradas, en Morteros, Devoto, San Guillermo o Balnearia y quien no quiera podrá cobrar hacer su arreglo especial por retiro anticipado”. Sobre la Planta Brinkmann confirmo que “no está en los planes de Fonterra, el grupo que se quedara con SanCor CUL y que no hay propuesta de Eurofinance”…

En realidad lo que motivó la visita a la Planta de Brinkmann es llevarse una envasadora para instalar en la Planta de Balnearia.

La parte que desconcertó a los dirigentes gremiales y al propio intendente Tevez es que “el Grupo Eurofinance, no acerco ninguna propuesta formal a SanCor sobre la Planta de Brinkmann”, según dichos de Beldi quien reconoció que “si bien hubo comunicación de buenas intenciones y correos electrónicos, no existe ninguna propuesta formal ni económica para quedarse con la fábrica de Brinkmann”.

Ante este desconcierto se resolvió realizar una reunión que convoque a todas las partes, inclusive a representantes del grupo inversor para tener a todos los actores sentados en la misma mesa y poder dilucidar los planes para la fábrica de Brinkmann que ya fue “desactivada”.



ARREGLOS ESPECIALES,

TRASLADOS

La planta de SanCor en Coronel Moldes reabrirá en enero de 2018.

Se hará cargo la Cooperativa de Trabajadores Lácteos de Huanchilla (Cotahua). De esta forma, 33 empleados recuperan sus puestos de trabajo. La ayuda provincial.

Tras la profunda crisis que atravesó, SanCor continúa con las novedades en torno a la reestructuración que lleva adelante en sus plantas distribuidas en distintos puntos de la cuenca lechera nacional.

Tal es el caso de Coronel Moldes, en Córdoba, que cerró durante un año pero que volverá a abrir sus puertas en 2018 de la mano de la Cooperativa de Trabajadores Lácteos de Huanchilla (Cotahua). Así lo anunciaron los ministros de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, y de Agricultura y Ganadería provincial, Sergio Busso.

Según contó Avalle, las negociaciones avanzaron durante varios meses, hasta que la empresa decidió entregar la planta a los trabajadores. “Estamos en un muy buen camino de reapertura de ese establecimiento”, aseguró.

Por su parte, Busso confirmó que la apertura será en enero del año que viene. “Esto es muy importante, porque estamos recuperando una industria que se había cerrado y desde el Gobierno acompañamos esta voluntad manifestada por los productores tamberos de Huanchilla. Es muy bueno porque se recuperan puestos de trabajo en Coronel Moldes, y también que sean productores cordobeses quienes la lleven adelante”, dijo tras un encuentro con los 33 operarios de la cooperativa.

Asimismo, se garantizó el acceso a los beneficios previstos por la Ley de Promoción Industrial. “El gobernador Schiaretti, además, les prometió una ayuda especial para su puesta en marcha y otros trabajos que realizará la Provincia para dotar a esta fábrica de gas natural, que es un insumo indispensable para que pueda producir”, cerró Busso. (Fuente: Fabián Amarante, Radio 102.9 de Brinkmann).