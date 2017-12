El descanso dominical ya es inconstitucional

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad de la ley de Descanso Dominical, sancionada en 2014. A partir de ahora, todos los supermercados de la Provincia podrían abrir sus puertas los domingos. Pero, para que esto sea posible, deberán estar notificadas todas las partes que participaron del conflicto.

Ayer, con cuatro votos en contra y tres a favor, finalmente la Corte dictaminó en favor de los supermercadistas, aunque ya los representantes gremiales de los trabajadores ya anunciaron que apelarían el caso y buscarán elevarlo ante la Corte Suprema de la Nación.

El fallo favorece por ahora a las firmas Coto y Carrefour, quienes habían solicitado la inconstitucionalidad de la norma en la ciudad de Rosario. Esas dos cadenas podrán abrir sus puertas este domingo.

La resolución de fondo se dio través del voto de Abraham Luis Vargas, un camarista designado por sorteo que integra la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe.

Vargas fue el encargado de resolver los argumentos pertinentes para encontrarle una salida al conflicto entre las grandes cadenas de supermercados y la Asociación Empleados de Comercio (AEC) sobre la normativa sancionada en 2014, que prevé el cierre de negocios del rubro los domingos en aquellos casos en que su dimensión supere los 120 metros cuadrados.

Recordemos que el Procurador de la Corte Jorge Barraguirre había emitido un dictamen a favor de la constitucionalidad. En septiembre la Corte provincial hizo un último intento para acercar a las partes en una audiencia de conciliación. Sin embargo, esa reunión había sido catalogada por el gremio mercantil como “un fracaso”, ya que ninguno de los actores involucrados se movió de su postura.

El sorteo del juez se hizo ya que existía un empate en las posiciones de los miembros de la Corte, que son seis. Daniel Erbetta (que tenía la posibilidad del "doble voto" por su carácter de Presidente de la CSJ de Santa Fe) junto a los miembros María Angélica Gastaldi y Eduardo Falistoco se pronunciaron a favor de la constitucionalidad de la norma, mientras que Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Mario Netri lo habían hecho en contra.



EN RAFAELA

La noticia sorprendió tanto a supermercadistas como a los representantes gremiales. Juan Berca, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC), comentó a LA OPINION que "todavía no están notificadas las partes y que, por lo tanto, este domingo sería igual al resto".

"Este fallo es una falta de respeto a los trabajadores", sentenció y agregó: "Erbetta no se animó a definirlo y esto significa un golpe feo a los trabajadores". También anticipó que se pedirá la elevación de la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga y resuelva. "Más allá de esto, seguiremos en la lucha. Desde hace 120 años venimos peleando por el descanso dominical y seguiremos haciéndolo", completó, no sin antes advertir que hay algunas otras alternativas que se estaban barajando, sobre las cuales no dio detalles.



FALLOS DIVIDIDOS

Rafaela fue la primera ciudad en donde su Concejo Municipal adhirió a la ley de Descanso Dominical, apenas semanas después de haber sido sancionada. Su aplicación llegó recién en abril del 2015 -después de Esperanza-.

El Hipermercado Libertad fue el primero que hizo una presentación judicial, pero recibió negativas tanto en primera como en segunda instancia.

En agosto de este año, la jueza María José Alvarez Tremea fue la primera que habló sobre la cuestión de fondo y se volcó a favor de la constitucionalidad de la norma N° 13.441, en el marco del Expediente N° 196-2015 caratulado "Yacobino, Carlos Andrés c/ Municipalidad de Rafaela; Provincia de Santa Fe s/ Acción Mere Declarativa".

En ciudades como Reconquista o Rosario, en donde también se sancionaron ordenanzas similares a las de Rafaela, hubo fallos de constitucionalidad en primera instancia, pero se revirtieron en las apelaciones. Ahora, fueron ratificados los últimos fallos por la Corte Suprema.