Pullaro: “lo lamento por quienes querían verme afuera del Ministerio”

A partir de las 10:30 de la mañana de ayer, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, visitó una vez más Rafaela, donde en primera instancia mantuvo una reunión con el jefe de la Unidad Regional V de Policía, Fabián Forni.Posteriormente, a partir de las 11, también en el edificio de la Jefatura de Policía recibió al periodismo local, donde se plasmó una conferencia de prensa.En el diálogo con los periodistas se tocaron diversos temas que tienen que ver con Rafaela y el permanente reclamo por la inseguridad en esta ciudad, entre otros tópicos abordados.Sobre el motivo de su presencia en Rafaela, el ministro sostuvo que, “yo hago visitas sin avisar a las Unidades Regionales para ver cómo se mueve el delito en las diferentes áreas de la provincia”, dijo, refiriéndose además a que se cumple un mes desde que Fabián Forni asumiera como jefe de la Unidad Regional V, y el momento era propicio para hacer una evaluación de esta primera etapa.Cabe destacar que la semana anterior LA OPINION ya había adelantado la presencia del ministro Pullaro en Rafaela para estas fechas, y así lo reafirmó el mismo: “yo ya tenía pensado venir para poder hablar con los medios de comunicación de la ciudad por los hechos que han salido a la luz”, indicó.MINISTRO PULLARO -El balance es positivo. El objetivo era multiplicar la capacidad operativa que teníamos en la Unidad Regional y focalizar los conflictos que teníamos en Rafaela, Sunchales y Frontera, ciudades que entre 2013 y 2015 estuvieron muy golpeadas por la violencia, superando la media provincial y nacional en índices de violencia […] El objetivo sigue siendo el mismo que personal del sector administrativo de la policía pudiera salir [a la calle] a llevar adelante tareas operativas.MP -Es una escucha ilegal la que se llevó adelante. El jueves [próximo] los fiscales Martí y Apullán van a una audiencia con la auditora de gestión [del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich] por los hechos graves en función de la intervención ilegal que llevaron adelante sobre un teléfono mío, y era una charla de carácter privado. Nunca me escondí ni me voy a esconder y doy todas las explicaciones que tengo que dar.MP -En primer lugar quiero que quede clara una cosa, las intervenciones ilegales al teléfono del Ministro de Seguridad son con fines políticos y con fines oscuros, en donde en el marco de otra investigación se interviene el teléfono sin avisarle al Juez.MP -Claramente hay sectores de las fuerzas de seguridad que desde el primer día de nuestra gestión intentaron ponernos palos en la rueda. Que se lleve adelante una intervención telefónica ilegal y que esas comunicaciones, con la gravedad del caso, se entreguen a diferentes medios de comunicación constituye una falta sumamente grave porque ni siquiera se preservó la cadena de custodia que debería haberse preservado.Yo puedo tener conversaciones privadas como muchas que se ventilaron en diferentes medios, y comunicaciones que tienen que ver con mi gestión. Y se deberían haber preservado, máxime cuando no había delito que fundase la intervención telefónica del ministro. Por eso el jueves [próximo] a los fiscales Martí y Apullán se les abrirá un proceso disciplinario por faltas graves cometidas en el proceso que se llevó adelante en esta investigación.Yo me hago responsable de todas las palabras que dije, porque cumplo una función pública en el Estado de la provincia de Santa Fe, pero es una conversación que se saca de contexto porque no tiene que ver con las conversaciones anteriores.MP -Hay policías que desgrabaron las escuchas por orden de los fiscales Martí y Apullán, y en algún momento se rompió la cadena de custodia que tenían que tener. Partiendo de la ilegalidad porque al juez [Nicolás Falkenberg) en ningún momento se le informó que el teléfono que se estaba interviniendo era de una persona que nada tenía que ver con la causa inicial, más allá de que sea el ministro de Seguridad.MP -No hablé con Castellano y si en algún momento él quiere hablar conmigo no tengo ningún inconveniente en hablar. Si el intendente Castellano no quiere hablar conmigo creo que tiene un problema el intendente Castellano. Yo vengo a la ciudad y vengo a trabajar con la policía de la provincia de Santa Fe para resolver y seguir mejorando las cuestiones de seguridad que tienen los rafaelinos y todos los habitantes del departamento Castellanos.MP -Agradezco que lo diga, porque para mí no es menor que se focalice sobre una escucha que es ilegal, que tuvo un fin político y que ese fin fue entregarle todas las comunicaciones mías durante más de un mes a todos los medios de comunicación. Focalícenlo desde ese lugar, porque no es lo mismo decir 'una escucha' que 'una escucha ilegal con un fin político'.MP -Le pediría a quienes tienen las escuchas de las charlas que tuve durante 40 días, que vean todas las charlas que tuve con cada uno de los actores, porque si mandan una grabación editada y descontextualizada siempre se va a entender lo que quiere el editor.Previa a esa charla, que fue mucho más larga, hubo comunicaciones con autoridades de la Municipalidad, particularmente con el Intendente. En la charla anterior que tengo con el intendente de la ciudad, él mismo en función a un hecho delictivo que hubo en una escuela -de lo que tengo mensajes de texto pero no voy a mostrarlos porque no tiene sentido- Castellano me solicita un operativo de alta visibilidad.Como ustedes sabrán esos operativos de alta visibilidad, son operativos que uno no los puede sostener por más de 15 o 20 minutos porque lo que se apunta es a hacer un golpe de efecto en ese lugar y llevar el operativo de control verdadero a otro lugar distinto. […] Por eso contextualicémoslo, hay una charla previa donde el Intendente me pide un operativo de alta visibilidad fundamentalmente porque estábamos muy cerca de la cuestión electoral, y necesitábamos tener tranquilidad para que los ciudadanos no modifiquen su mirada electoral, uno trabaja también con las cuestiones que tienen que ver con la percepción de la seguridad pública.Si entendemos que existe esa charla previa con el Intendente se entiende también la segunda charla que tuve con el jefe de Unidad, y muchas charlas más, porque estas no fueron las únicas que tuve. Pasen todas las charlas, no algunas, sino llegamos a conclusiones incorrectas.MP -El exjefe Adrián Rodríguez pidió la baja de la policía porque ya tenía los 30 años cumplidos y yo en particular le había pedido que se quede. En segundo lugar hubo manifestaciones de órganos superiores como el Fiscal Regional entendiendo que la comunicación mía con el director de policía no constituía ningún tipo de delito penal, mucho menos un delito de 'cohecho'. La calificación penal fue hecha intencionalmente incorrecta. Lo lamento por quienes querían verme afuera del Ministerio de Seguridad, porque me seguirán viendo acá trabajando de manera honesta.Como no hubo delito penal, el Fiscal Regional intervino dándole la libertad a Adrián Rodríguez. Lo manifestó el fiscal Ezequiel Hernández diciendo que no hubo tipo penal en función de lo que se investigaba.Refiriéndose a las diferencias políticas que mantiene el ministro Pullaro con el intendente Castellano, el de Seguridad esto dijo: “Yo tengo diferencias políticas y de visiones con quienes conducen hoy la ciudad de Rafaela. Lo digo con honestidad intelectual y política: las demandas de seguridad son siempre justas porque la ciudadanía merece vivir mejor y vivir tranquila; ahora, la percepción o el enfoque que le vamos a dar a la política de seguridad tiene que ver con visiones ideológicas”.Agregó que además de las políticas de Seguridad, desde el punto de vista de Pullaro, “la Municipalidad tiene que intervenir a través de los problemas sociales, de los de violencia, de la educación, del desarrollo social y de una mirada integral de una ciudad. Y me pregunto, ¿por qué en estos últimos 20 años esta ciudad cambió tanto? [...] Porque hubo una matriz política con una matriz ideológica muy clara que se desarrolló en la República Argentina y también en la ciudad de Rafaela”, sostuvo el ministro.Sobre el diputado Roberto Mirabella, Pullaro dijo que, “lo escuché reclamar mi paso al costado, y yo le reclamo al diputado Mirabella que trabaje. Este diputado es miembro de la Comisión de Seguridad; y en las últimas cinco sesiones que tuvo la Comisión en la Cámara de Diputados no fue. En los últimos 8 años que Mirabella es diputado de la provincia, presentó 9 proyectos de ley, ninguno tuvo media sanción. Y se fue 6 veces de vacaciones en el último año. Desde ese lugar me reclaman que dé un paso al costado y la verdad que me fortalecen”, precisó.