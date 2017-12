Defensoría del Pueblo: más de 2.500 causas entre 2015 y 2017

En la jornada de ayer, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, visitó nuestra ciudad para inaugurar las remodelaciones que tuvo la oficina cita en Brown 73 (atiende de 8 a 14). También sirvió esta oportunidad para dar a conocer las estadísticas de los casos abordados por la Delegación local, desde 2015 hasta la fecha.

"Hoy venimos a visibilizar la Defensoría del Pueblo, con su cara remodelada (pintura, cortinas, plantas). Creo que es importante que el Estado, que muchas veces tiene que atender problemas complicados, traumáticos, siempre esté bien presentado, con una buena atención. Esta Defensoría está en el mismo lugar, pero con una cara mucho más moderna, agradable y visible para el ciudadano", dijo Lamberto.

"Desde 2015 a 2017 tenemos más de 2.500 atenciones. Por supuesto, frente a entidades financieras, telefónicas, telefónicas, concesionarias de autos, seguros y también en actividades específicas, como la atención a las víctimas en sus distintas manifestaciones, ya que la Defensoría, originalmente, se formó en Rafaela para la atención a la Víctima que había sancionado la Legislatura", mencionó. De hecho, hubo 168 que correspondieron al Centro de Asistencia a las Víctimas: 54 casos de mujeres víctimas de violencia fueron atendidos: el 75% tiene hijos menores de 18 años, con lo que la atención no solo se refiere a la víctima, sino a todo el grupo familiar. El 50% de los casos sigue concurriendo al CAV durante 6 meses. El 20% de las víctimas tiene menos de 30 años, el 75% entre 30 y 50 años y el 5% más de 50.

"Hoy seguimos avanzando, pero es tan amplia las problemáticas y realidades que van surgiendo, que esa Defensoría original que estaba para hacer reclamos frente al Estado Provincial, hoy ya no tiene techo. Estamos actuando ante problemáticas de víctimas, de mediación, de tarifas, realidades que muchas veces nos exceden. Pero al no tener un Defensor Nacional, fueron los Defensores de cada Provincia y de ciudades, los que fueron tomando esto porque lo exigía la ciudadanía", dijo.

"Hoy tenemos nuevas funciones que son legales, por decisión de la Legislatura, como por ejemplo, la legitimación procesal para acciones colectivas, vamos a tener autoridad de aplicación para el plus médico o la adhesión a la ley mental. Estamos en tratamiento legislativos como temas de inquilinos, como la tercera edad, problemáticas muy fuertes, pero que estamos dispuestos a abordarlo, porque la ciudadanía lo exige", indicó.

El 80% de esos más de 2.500 casos (720 en 2015, 693 en 2016 y 923 en 2017) fueron resueltos con gestiones locales, por parte de los profesionales de la Delegación. Entre un 22 y un 25 por ciento de los casos están dirigidos a la Dirección General de Usuarios y Consumidores y entre un 14% y 18% entre particulares.



TARIFAS

El tema de los incrementos en las tarifas de gas, luz y agua, en los últimos tiempos, fue centro de debate en toda la sociedad y también alcanzó a las diferentes Defensorías del Pueblo de todo el país. Así lo demostraron en la última reunión que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe.

En tal sentido, Lamberto indicó que "es algo problemático. Vemos que las audiencias no están dando los resultados que deberían, porque son refrendatarias de políticas ya adoptadas. Por ejemplo, dijeron que se iban a bajar hasta un 37% los subsidios y lo que se estableció es eso. Sino, solo hay un cambio de obligados: antes el Estado, ahora el usuario del servicio. Estamos ante una situación en donde vemos que las tarifas tienen casi tanto impacto como los alquileres en una Pyme"