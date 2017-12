Independiente apuesta a su mística ante Flamengo

Independiente apostará a toda su mística copera cuando esta noche reciba a Flamengo de Brasil en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana, con la intención de ser "más Independiente que nunca", como anunció su entrenador Ariel Holan. El partido se disputará desde las 20:45 horas en el estadio "Libertadores de América", con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar y televisación de Fox Sports.Para acceder a esta instancia el "rojo" de Avellaneda dejó en el camino a Libertad de Paraguay, mientras que el "Fla" hizo lo propio con Junior de Barranquilla. Esta es la segunda ocasión en la que Independiente llega a un partido decisivo de esta competencia, tras haberla conquistado en 2010 al vencer a Goiás de Brasil. Por su parte, Flamengo de Río de Janeiro es la primera vez que accede a la final de la Copa Sudamericana, torneo que el año pasado tuvo como campeón -de manera póstuma- a Chapecoense de Brasil, luego de la tragedia aérea que enlutó al club de Santa Catarina.En la previa, el DT del "rojo", Ariel Holan, reconocido hincha del club, reconoció que para esta final el equipo debe ser "más Independiente que nunca" y apeló a la mística que la entidad tiene para afrontar en los partidos decisivos de los torneos internacionales. Para este duelo el entrenador tendrá a todos sus hombres disponibles para el trascendente encuentro, y si bien aún no lo confirmó, es casi seguro que Emanuel Gigliotti será el hombre más adelantado. La duda de Holan está en el mediocampo, para saber si utilizará al uruguayo Diego Rodríguez junto a Nicolás Domingo o Juan Sánchez Miño. La idea de Holan es tener a Emanuel Barco -con un pie fuera del club- como enganche, más lo que aporte Maximiliano Meza por la zona derecha. En la defensa el técnico no tiene tantas dudas, ya que apostará por el mismo cuarteto de la semifinal, con el venezolano Fernando Amorebieta como primer reemplazo.En tanto, el Flamengo quiere también volver a levantar una copa internacional, ya que no lo hace desde 1999 cuando levantó la extinguida Copa Mercosur. El equipo carioca no tendrá a su delantero Paolo Guerrero, dado que el jugador peruano sigue suspendido por la FIFA tras el doping que se le detectó luego de un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. El entrenador Reinaldo Rueda apostará su juego en la capacidad de conducción de Diego, mientras que la delantera estará compuesta por Lucas Paquetá y Felipe Vizeu, dado que el "exrojo" Federico Mancuello, estará en el banco de suplentes. La revancha, para dirimir el campeón 2017 que automáticamente se clasificará a la Copa Libertadores del 2018, se disputará la semana próxima en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Gastón Silva; Diego Rodríguez, Juan Sánchez Miño o Nicolás Domingo, Martín Benítez y Maximiliano Meza; Ezequiel Barco; Emanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.César; Pará, Rhodolfo, Juan y Migue Trauco; William Arao, Gustavo Cuéllar, Everton Ribeiro y Diego; Lucas Paquetá y Felipe Vizeu. DT: Reinaldo Rueda.