Contrataron a una trabajadora social

Para tener resueltos todos los aspectos relacionados a la salud de nuestra localidad, Baggini y Bussi decidieron contar con los servicios de la Asistente Social Laura Gong quien se viene desempeñando en ese rubro en localidades como Las Palmeras, Colonia Raquel, Monigotes y desde hace un tiempito en Palacios.Laura Gong contaba a esta corresponsalía que los problemas sociales que aquí vio eran varios pero por una cuestión de ética profesional no los daría a conocer pero sí eran temas sujetos a una intervención interdisciplinaria, léase, médica, enfermera, policía, psicóloga, Comuna.Según la profesional están dadas todas las herramientas para trabajar y resolver los temas. "En Palacios pude ver; prosiguió Gong; todas las áreas de salud aquí representadas para dar los servicios básicos sin olvidarme del área de odontología".También como nota de color dijo, que "la salud y la seguridad de Palacios están manejadas por mujeres y las noticias que me pude enterar a través de la prensa oral, escrita y televisiva que en Palacios las mujeres no son nota por violencia de género sino por la ayuda al prójimo".Sorpresivamente ha pedido licencia hasta el 31 de marzo el presidente del comité de cuenca Heraldo Berra, quien es además presidente de la Comuna de Hugentobler. El pedido es por problemas de salud quien aparentemente por prescripción médica ha sido aconsejado a tomar esta decisión a fin de preservar la salud de Berra, lo que lleva nuevamente a Daniel Manavella a asumir la presidencia hasta la elección de las nuevas autoridades.También desde la secretaría del ente, Noelia Correa nos pide que informemos que el próximo 20 de diciembre a las 20 hs. se realizará la próxima asamblea para tratar el presupuesto de obras 2018, momento en que ya estarán integradas las nuevas autoridades de las comunas que integran el comité. Además, nos informa que se está trabajando en la actualización de la base de datos y acomodando el sistema para emitir factura electrónica por lo que se les pide a los contribuyentes actualizar los correos electrónicos.Contrariamente a lo que se informó desde esta sección, finalmente las autoridades comunales han decidido llevar a cabo el traspaso de autoridades en el SUM Los Colonizadores el próximo 11 de diciembre a partir de las 11 hs. La invitación lleva la firma de Gustavo L. Baggini presidente comunal.