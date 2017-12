Por denuncia de Pullaro investigan a los fiscales

La auditora General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, admitió la denuncia del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro por la intervención a su teléfono oficial y citó a los dos fiscales que lo habían solicitado. Se trata de Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes habían pedido la intervención de la línea cuando investigaban al ex jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, comisario Adrián Rodríguez.Apullán y Martí deberán presentarse este jueves ante la auditora general a las 15 y a las 16.30 respectivamente. Allí se les comunicará los hechos que se le endilgan provisoriamente: "Falta grave o mal desempeño”.Los fiscales habían solicitado al juez Nicolás Falkenberg la intervención del teléfono de Pullaro cuando investigaban a Rodríguez. Y en el marco de esa causa advirtieron una conversación entre el ministro y el comisario sobre el concurso de ascenso a director general de policía que terminó en polémica.El Colegio de Jueces de Santa Fe y el propio Falkenberg aseguraron que el usuario de esa línea no estaba identificado. En la conversación que mantuvieron antes de que Rodríguez fuera detenido por irregularidades en las horas extra y que trascendió a los medios de comunicación, el funcionario provincial le indica que será presidente del jurado e incluso le dijo entre risas que le mandaría las preguntas “como en la escuela”. El ministro se defendió al respecto e incluso recordó que él mismo frenó el ascenso del policía cuando fue apresado.Entre esas escuchas telefónicas a Pullaro, además de otras situaciones comprometidas, se encuentran sus dichos descomedidos y absolutamente fuera de lugar respecto al intendente Luis Castellano, cuando pidió al titular de la Jefatura local ponga en escena un operativo policial en Rafaela, saque una foto para enviar a los diarios y "así me deja de romper los huevos Castellano".Como exclusiva defensa sobre todo esto, Pullaro -quien fue ratificado en el cargo por el gobernador Lifschitz- sostuvo que "las escuchas son ilegales". Es cierto que podrán ser ilegales, pero todo lo dicho no se borra con ese argumento, dicho estuvo y no hubo explicaciones.Ahora, además de la norma aprobada la semana pasada para que la Legislatura pueda ejercer mayor control sobre los fiscales, se inicia esta investigación sobre los fiscales Apullán y Martí, cuyo aparente delito fue hacer su trabajo: investigar. Claro que lo hicieron sobre un ministro y policías.Todo parece un contundente mensaje para que no haya más esta clase de investigaciones. Queda para el gobernador la alternativa del veto de esa ley sobre los fiscales, aunque el mandatario ya expresó que "la ley fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras", dejando entender que sería muy difícil sea aplicado un veto.