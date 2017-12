Con lista de buena fe

Anoche se llevó a cabo la última reunión del Consejo Directivo de Liga Rafaelina de Fútbol de este 2017. Se puso punto final a una nueva temporada en donde ya se comenzaron a definir cuestiones para el 2018.El proyecto presentado por el club Ferrocarril del Estado, de jugar el próximo torneo oficial de Primera A con una lista de buena fe, fue aprobado por mayoría (Atlético de Rafaela, Ben Hur y 9 de Julio no estuvieron de acuerdo) y de esta manera, los catorce clubes del principal certamen liguista deberán presentar una lista compuesta por 32 jugadores (no se permitirá incluir menores de 18 años) y sólo podrá tener variantes por lesiones severas.La Asamblea General Ordinaria será el próximo jueves 15 de febrero.Sobre el cierre de la última sesión del año, Omar Chiarelli, presidente de Liga Rafaelina, realizó un balance por demás que positivo de lo que fue el año, con muchas cosas por mejorar, es pos de mejorar el fútbol doméstico y “hay que destacar las finales vividas en las diferentes categorías, con una gran asistencia de público en todas las canchas, como no ocurría desde hace tiempo”.