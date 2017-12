Siguen las reuniones con Barbero

Luego de algunos días de descanso, la dirigencia de 9 de Julio continúa trabajando de cara a la temporada 2018 del Federal B y de la Liga Rafaelina de Fútbol. En este sentido, la Subcomisión de fútbol de la institución continúa manteniendo algunas reuniones con Maximiliano Barbero, de gran trabajo este año, para que continúe siendo el entrenador del León rafaelino. De hecho, el lunes por la noche se avanzaron en algunas cuestiones entre las partes, pero aún no hay nada definido aún, con lo cual seguirán los encuentros en los próximos días, aunque todo parece indicar que todo llegaría a buen puerto. Lo que resta definirse son algunos temas vinculados al proyecto deportivo y ver, entre otros puntos, quién será el reemplazante de Diego Gianotti, quién por razones particulares no continuará siendo uno de los asistentes de Barbero.Por un error involuntario, en la extensa entrevista que brindó Maximiliano Barbero a este Diario en el Suplemento Deportivo del día lunes 4 de diciembre, el actual DT juliense quiso agradecer, además del apoyo brindado por el ex presidente Franco Moroni, a la “Subcomisión de fútbol, con Juan José Peretti a la cabeza y con Marcelo Werlen como coordinador, por la oportunidad que le dieron para hacerse cargo del plantel del Federal B. Ellos fueron los artífices de unir el fútbol del club y de mantener los sueldos al día y de cobrarlos en tiempo y forma”.