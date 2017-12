Respuesta municipal

Marcos Corach, secretario de Desarrollo Económico del Ejecutivo local, y que es casi una certeza será el futuro jefe de Gabinete municipal, ensayó una respuesta oficial del Municipio a las declaraciones de Maximiliano Pullaro.En diálogo con este Diario, Corach sostuvo que, "al ministro lo único que le importa es una cosa: él mismo, su cargo y su futuro (o más bien su falta de futuro) político"."Y para eso quiere usar a nuestra ciudad y se burla de todos los vecinos de Rafaela. Viene, monta una conferencia de prensa en la que se la pasa hablando de él mismo, de si una escucha que le realizaron fue de tal o cual forma, de si hay 'oscuros intereses' que están en su contra o vaya a saber cuántos temas más que no nos interesan"."¿Por qué en vez de perder el tiempo así no se pone a trabajar en lo que es su responsabilidad -continuó Corach-, en que haya menos delitos, menos violencia en toda la provincia, en mandar a la ciudad la cantidad de efectivos que hace años venimos pidiendo?"."El Intendente ha pedido, junto a los señores concejales, el 27 de octubre una audiencia al gobernador Miguel Lifschitz para tratar este y otros temas que nos preocupan. Si no lo considera oportuno, que no nos dé la audiencia el gobernador. Pero que por favor tome cartas sobre este funcionario que irrita a los vecinos de nuestra ciudad con sus actitudes".