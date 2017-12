Bonino presidiría el Concejo Municipal

Si bien restan encuentros de ediles de la oposición, el acuerdo estaría sellado. En cambio aún no para los demás cargos.

Nada está dicho hasta último momento, pues la posibilidad de cambios -más aún cuando se trata de Cambiemos- siempre está presente y no debe por lo tanto ser descartada, pero lo cierto es que todo indica que Raúl (Lalo) Bonino será el nuevo presidente del Concejo Municipal, cuando se concrete el anuncio oficialmente.El acuerdo final todavía no está, y por eso la gran cantidad de rumores y versiones que se generan, pues este mismo martes habrá dos nuevos encuentros, inicialmente entre los 4 integrantes del bloque de Cambiemos, a los que se podría calificar de originales, -el citado Bonino, Hugo Menossi, Carina Visintini y Marta Pascual-, y posteriormente la reunión será ampliada con la totalidad de los seis miembros, sumándose los radicales Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy.En principio, el tema de la presidencia estaría prácticamente resuelto con Bonino ocupando el lugar, quedando en cambio por resolver -y donde surgirían algunas diferencias- sería tanto en los ocupantes de los cargos de secretario y prosecretario, como así también la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda del Cuerpo legislativo.Se recuerda que el CM cuenta con diez concejales, de los cuales a partir del domingo 6 integran el bloque Cambiemos, el que tiene además el respaldo del demoprogresista Lisandro Mársico -quien ya confirmó que continuará en el bloque del Frente Progresista-, completando los tres peronistas del oficialismo Silvio Bonafede, Jorge Muriel y Evangelina Garrappa. Así las cosas, los macristas-radicales disponen de una mayoría amplia para tomar decisiones, quedando claro que la presidencia cambiará de titular, no siendo un peronista el ocupante después de mucho tiempo.El actual secretario de Desarrollo Económico del Municipio, Marcos Corach, se reunió ayer con los integrantes del bloque de concejales oficialistas abordándose temas vinculadas a la elección de autoridades del Concejo que se concretará el domingo durante la sesión extraordinaria del Cuerpo legislativo.El encuentro confirma el creciente protagonismo en el plano político de Corach que coincide con los rumores que lo ubican como el futuro jefe del Gabinete municipal, lo que se confirmaría oficialmente quizás mañana.El intendente Luis Castellano, que estuvo realizando actividades en la ciudad de Buenos Aires iba a estar en la ciudad desde este martes, para continuar delineando los últimos retoques al nuevo Gabinete que lo acompañará en esta segunda mitad de gestión que se iniciará dentro de unos días.Se recuerda que luego del traspié electoral del 22 de octubre se alejaron de sus cargos Juan Mondino en Seguridad, José Luis Rosetto del área Social y Tatiana Santori de Comunicación. Ahora se habla de muchos otros cambios, pero en realidad todos son trascendidos -como la posibilidad de Marcos Corach al frente de la Jefatura de Gabinete, cargo que ya ocupara durante el primer mandato de Castellano-, siendo probable que mañana miércoles haya anuncios en caso de concluir el trabajo que en ese sentido se viene efectuando, acorde a las exigencias de estos nuevos tiempos políticos.