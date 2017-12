El Gobernador en defensa del movimiento cooperativo y mutual

El gobernador Miguel Lifschitz presidió ayer en la ciudad capital, una reunión extraordinaria y ampliada del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social para analizar las iniciativas y acciones a implementar en defensa del movimiento cooperativo y mutual, ante el proyecto del gobierno nacional de gravarlo con el Impuesto a las Ganancias. El encuentro se desarrolló en el salón Blanco de Casa de Gobierno.Lifschitz manifestó que “esta provincia nació con el mutualismo y con el cooperativismo, que son parte de su historia y de su esencia. No podemos imaginar a Santa Fe sin el movimiento cooperativo y mutual. Y esto no se debe solamente a una historia romántica de lucha de la organización de pequeños productores y de trabajadores para defender sus intereses, sino que es parte del futuro”.“Si miramos a alguno de los países más desarrollados del mundo, a aquellos que tienen mejores índices de calidad de vida y de desarrollo humano, veremos que se trata de naciones que privilegian al movimiento cooperativo y mutual, que están protegidos mediante sus respectivas legislaciones”, destacó el gobernador.“Por eso tiene un enorme valor que estemos aquí reunidos ante un tema puntual que podría parecer aislado pero que, en realidad, apunta al corazón del movimiento mutual y cooperativo y al corazón de un modelo de desarrollo de país”, enfatizó Lifschitz y señaló que no se trata de un tema meramente “económico”, sino de “principio jurídico pero, además, social y político”.El gobernador afirmó que “el 10% del Producto Bruto de la provincia está asociado al movimiento cooperativista y mutual, no solamente de manera directa sino que se desarrolla una gran actividad económica a través de pequeñas y medianas empresas comerciales, industriales y de servicios que viven o están vinculadas al funcionamiento de las cooperativas y mutuales de la provincia” y reivindicó la tarea de “las cooperativas eléctricas, de agua potable y de saneamiento, complementando la actividad del Estado”.Seguidamente, propuso convocar “a los legisladores nacionales que asumirán el 10 de diciembre porque en esto no puede haber posicionamientos partidarios. Me parece que los legisladores santafesinos, de manera unánime, deben defender al movimiento cooperativo y mutual”, e incluso extender la convocatoria a “legisladores de Córdoba y de Entre Ríos porque tenemos la misma problemática”, aseguró Lifschitz y remarcó el “compromiso del gobierno provincial de acompañarlos y liderar esta demanda en el Congreso Nacional. Tenemos que hacer saber que acá está Santa Fe, las cooperativas y el mutualismo, y que no nos vamos a dejar llevar por delante”.“Vamos a pedirles una reunión a las máximas autoridades nacionales. Sabemos que hay una decisión política y que se trata de un tema profundo pero tenemos que intentarlo porque está en juego el desarrollo económico, cooperativo y mutual de Santa Fe y de otras provincias”, concluyó.A su turno, el ministro de la Producción, Luis Contigiani, se refirió al “pedido especial del gobernador para que desde el Ministerio se entablara un diálogo directo con los mutualistas y cooperativistas, debido a la posibilidad de que se grave con Impuesto a las Ganancias a los servicios financieros o económicos que genera el mutualismo”.Contigiani afirmó que la “situación preocupa muchísimo y tiene un alto impacto en la provincia de Santa Fe, mucho más que en otras. Queremos establecer una agenda de acciones y una hoja de ruta a seguir para que al cooperativismo y al mutualismo no se los equipare con una sociedad anónima porque tienen un capital social y un alto impacto en el desarrollo local y territorial en las pequeñas y medianas localidades”, destacó.“Con el máximo esfuerzo posible, responsabilidad institucional y madurez democrática, tenemos que persuadir y convencer de que una cooperativa o una mutual no es lo mismo que una sociedad anónima”, insistió el ministro, por lo que “no puede ser tratada de la misma manera”, sostuvo.Durante el encuentro, representantes de diversas federaciones cooperativistas y mutualistas integrantes del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social, hicieron uso de la palabra.El presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo, dijo tener “la certeza de que antes de la creación de esta entidad y, posteriormente, no hubo un tema más grave que éste. Porque el pretender gravar con impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas es verdaderamente un tema de naturaleza jurídica”, y destacó el “impacto social” que generaría la iniciativa del gobierno nacional.