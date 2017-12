Se subió el Tricolor

En el cierre de la 11ª fecha de la B Nacional, Almagro goleó 3 a 0 a Sarmiento de Junín y de esta manera alcanzó la cima del torneo junto a Villa Dálmine y Juventud Unida de Gualeguaychú, todos con 20 puntos; uno más que Atlético de Rafaela y Aldosivi.El elenco de Alfredo Grelak se impuso con goles de Adrián Torres (37m), Alan Bonansea (48m) y Matías Sarulyte (77m), en contra.Antes, Santamarina y Los Andes no se sacaron diferencias en Tandil y terminaron igualados 1 a 1. El tanto para el equipo local lo anotó Barrionuevo (39m) mientras que para el "Milrayitas" el gol fue marcado por Cérica (63m).Atlético de Rafaela vs. Flandria, Aldosivi vs. Ind. Rivadavia, Quilmes vs. Juv. Unida, Sarmiento vs. Instituto, Morón vs. Guillermo Brown, Riestra vs. Santamarina, Boca Unidos vs. Agropecuario, Mitre vs. Brown (A), All Boys vs. Ferro, Villa Dálmine vs. Almagro, Gimnasia (J) vs. San Martín (T), Los Andes vs. Nueva Chicago.