Entre hoy y mañana se jugará la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Champions League. Los partidos de este martes, comenzarán todos a las 16:45 (hora argentina), serán los siguientes: Manchester United vs. CSKA Moscú (ESPN +), Chelsea vs. Atl. Madrid (ESPN), Bayern Munich vs. PSG (ESPN 2), Barcelona vs. Sp. Lisboa (Fox Sports), Olympiacos vs. Juventus (Fox Sports 2HD), Celtic vs Anderlecht, Benfica vs. Basel, Roma vs. Qarabag.Liverpool vs. Spartak Moscú (Fox Sports), Shakhtar vs. Manchester City (Fox Sports 2), Real Madrid vs. Borussia Dortmund (ESPN 2), NK Maribor vs. Sevilla (ESPN +), Porto vs. Mónaco (ESPN).