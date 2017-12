Alemania dejó afuera a Tesla de las ayudas económicas

En Alemania existe un plan de estímulos de compra de autos ecológicos que recibe sustento económico por parte del Estado.Este plan lanzado este año con un presupuesto de 1.000 millones de euros, cuenta con una importante parte de financiación de la propia industria del automóvil, y no incluye a todos los modelos del mercado.Alemania decidió poner un límite de precio de 60.000 euros para excluir de estas ayudas a los vehículos Premium.Sin embargo, este límite de gasto no solo ha afectado a los modelos Premium de las grandes marcas, sino que también ha hecho mucho daño a otros fabricantes enfocados a la fabricación de coches eléctricos, especialmente Tesla.Los usuarios no pueden adquirir un Tesla Model S básico en Alemania por menos de 60.000 euros, justo la cantidad que marca el límite. "Esta es una acusación completamente falsa. Cualquier persona en Alemania puede pedir una versión básica del Model S sin el paquete confort, y hemos entregado dichos vehículos a los clientes", aseguró Tesla en un comunicado tras conocer su salida del programa de incentivos.En España, el Tesla Model 3, según las estimaciones de los precios de sus otros modelos en Estados Unidos apuntan a alrededor de 38.000 euros en su versión básica, por lo que también entraría en las ayudas del Plan Movalt.Pero se quedarían fuera las versiones Long Range al costar hasta 10.000 euros más. También se quedarían fuera del plan los Model S y X de Tesla, así como cualquiera de los modelos eléctricos que tengan un precio superior a los 38.720 euros en la península ibérica. (Fuente: El Mundo Motor).