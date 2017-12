Calificado de poco profesional

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La compañía 6 Pasos, que trajo al país al guatemalteco Ricardo Arjona para brindar recitales en el Direct TV Arena de Pilar, calificó ayer al cantante como "poco profesional" y pidió disculpas al público por el fallido sexto show que iba a desarrollarse el sábado pasado.La empresa hizo una autocrítica al señalar que "hubo indicios (sobre el comportamiento de Arjona) que no supieron o pudieron ver", al tiempo que revelaron que el vocalista venía con "una caída en las ventas de entradas para sus shows en la gira por Argentina y Uruguay", -la compañía estuvo a cargo de las mismas-, donde "vendió sólo la mitad de las entradas proyectadas"."Erramos el diagnóstico y nos envalentonamos con la experiencia que tuvimos en 2014, cuando como productora participamos de los cuatro estadios de Boca Juniors repletos que se realizaron", sostuvo 6 Pasos en un comunicado difundido a la prensa.EL siguiente es el texto de la nota de la productora, titulado "El poco profesional paso de Arjona por Buenos Aires":"Todo el equipo de 6 Pasos lamenta lo sucedido con Ricardo Arjona en su visita a Buenos Aires. Hubo indicios de su momento profesional que no pudimos o supimos ver. Erramos y pedimos disculpas públicamente a todos, pero principalmente a 243 fans que compraron su entrada para el sexto show, que sería el sábado 2 de diciembre, pero el artista se negó a realizar. Y les pedimos disculpas a pesar de que le devolvimos su dinero ni bien Arjona nos confirmó que no cumpliría lo acordado."Cuando hablamos de indicios nos referimos a un manejo poco claro del artista, quien no cuenta con manager actualmente y puso más de cinco interlocutores con nuestro equipo de 6 Pasos; pero sobre todo porque se mostró esquivo a las respuestas cuando le consultamos por qué no habría de hacer el sexto show."Para más, no solamente nos sucedió a nosotros, sino que otros múltiples productores de toda Latinoamérica corroboran el poco profesional momento de Arjona en cuanto a sus manejos para con las productoras y, lo que agrava la situación, una caída en las ventas de entradas para sus shows (en la gira por Argentina y Uruguay, cuya organización corrió por nuestra cuenta, vendió sólo la mitad de las entradas proyectadas)."Erramos el diagnóstico y nos envalentonamos con la experiencia que tuvimos en 2014, cuando como productora participamos de los 4 estadios de Boca Juniors repletos que se realizaron. Nuestro vínculo había comenzado por 2014, justo para organizar esa gira por Buenos Aires, y tuvimos un primer indicio de su forma de trabajo al cambiar las reglas del juego. Tuvimos que dar marcha atrás con un contrato firmado entre nuestra productora y él mismo, y re-pactar lo acordado."Pero, como suele suceder no pocas veces, el éxito tapa todo.Hoy, con el resultado de las ventas de entradas y, sobre todo, con su negación a cumplir lo pactado, nos vemos en la obligación de pedir disculpas por haber confiado en que se respetaría el acuerdo y de que todas las partes (él, como artista; nosotros, como productores y organizadores; y el público) resultarían satisfechos del encuentro. Esto no fue así, y al momento sólo la mitad de las fans que en 2014 y el equipo de Arjona están contentos."Por parte de 6 Pasos, tenemos un dinero que se nos adeuda y, sobre todo, el incumplimiento del contrato. No obstante, nuestra voluntad de diálogo y llegar a un buen entendimiento está intacto.Tal es así que hemos hecho una declaración ante la Aduana, explicando que los equipos de Arjona están a disposición para ser retirados, en tanto y en cuanto recibamos al menos un seguro que nos garantice que el poco profesional comportamiento de Arjona no va a tenernos a nosotros como únicos damnificados."Lo dicho, otros productores de Latinoamérica han corroborado no sólo la caída en las ventas del artistas en sus recientes apariciones; sino, lo que es peor, el poco profesional comportamiento del artista. Por caso, podemos citar a Rafael Fernández, presidente de O2 Producciones en Montevideo, Uruguay; quien dice que en el marco de esta misma gira: "Sólo logramos conseguir unas 10 fotos del artista con los fans. Sólo eso, cuando la venta estaba totalmente desfasada de la realidad con el posicionamiento del artista, en el mercado hoy en día, y sin obtener por parte del artista ningún tipo de respuesta solidaria para ayudar a nuestra empresa a remontar, de alguna manera, las ventas."Por todo esto, y a pesar de tener certificado por escribano que Arjona buscó sabotear el show del sábado antes de que nosotros lo canceláramos, es que reiteramos nuestra vocación de encontrar una solución por fuera del ámbito judicial y a la mayor brevedad posible."Agradecemos la confianza del público que se acercó a los shows que organizamos y los convocamos a que sigan participando de las atractivas ofertas artísticas que 6 Pasos tiene para ustedes".