¿Y la norma de grandes generadores de residuos?

La reunión que mantuvieran hace 10 días el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región con el Concejo Municipal aún sigue dando de qué hablar. Es que además de los pedidos realizados por los empresarios para que sean contemplados en la Tributaria 2018 (algunos se hicieron, otros quedaron para más adelante) se supo que solicitaron también por dos cuestiones: una, que se genere un fondo para mejorar el microcentro con el producido por la duplicación de la hora de la Zona de Estacionamiento Controlado (algo que fuera mencionado en estas páginas hace algunos días). La otra, es la activación del debate del proyecto sobre grandes generadores de residuos especiales.

"Es algo que está vinculado al sector empresario. Es algo sobre lo cual queremos alguna definición, porque ya lleva mucho tiempo de debate y nuestra institución participó del mismo. Hay que ajustar algunos detalles y puede estar el objetivo cumplido, tanto del Municipio como el nuestro. Acá estamos todos del mismo bando", dijo Andrés Ferrero, Presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) hace algunos días. El pedido de los empresarios es que no se incluya (como actualmente sucede en el borrador) a los negocios del rubro gastronómico, hoteles y geriátricos. Al menos, en una primera etapa.

El proyecto fue presentado en abril pasado. Y pese a que el año legislativo está por terminar, aún no fue debatido en el recinto del Concejo Municipal.

El objetivo de la ordenanza es el de promover la separación en origen y el destino final seguro de los residuos de "generadores especiales", es decir, aquellos que no son domiciliarios (comercio, industria), pero que su basura tiene características parecidas a la de una casa, porque los que son residuos reciclables o peligrosos ya tienen otras normas y estos que son "asimilables urbanos" -tal cual es la denominación- tienen que tener un tratamiento similar al que tenemos todos los días en nuestras casas: poder separarlos y enviarlos al Complejo Ambiental.

¿Qué negocios serán alcanzados por esta norma? En esta primera etapa, son supermercados, hipermercados, frigoríficos o aquellos que generan basura por un volumen superior a 0,75 metros cúbicos diarios (unas 10 bolsas de residuos). Pero en Rafaela hay más de 500 comercios que pueden ser alcanzados por la normativa, en una segunda etapa.

La ordenanza tiene un incentivo para aquellos que dejan sus residuos separados. Tiene un 70% de diferencia de lo que se paga por tonelada de basura. Recordemos que todos los privados que llevan basura al Relleno Sanitario deben pagar un canon de ingreso. La idea es no llegar a una multa. Pero en caso de que no se cumpla, la empresa podrá ser sancionada con entre 10 y 80 Unidades de Multa (cada UM son 10 litros de nafta súper de YPF), que será destinado a un Fondo de Protección y Restauración Ambiental o al cumplimiento de la ordenanza Nº 4404.

Vale destacar que, una vez aprobada la ordenanza, se deberá esperar un plazo de 90 días hábiles (4 meses y medio, aproximadamente) para ponerse efectivamente en marcha. En el mientras tanto, los alcanzados por las normativas deberán adecuarse a las mismas.